Gisteravond bracht Apple de nieuwste beta van iOS 17.2 uit. Het gaat om de tweede beta in een reeks die naar verwachting in december tot een publieke release leidt. In dit artikel praten we je bij over de nieuwste functies.

Zoals met iedere nieuwe beta van iOS kijken we snel naar alle nieuwe functies die wij en anderen hebben kunnen ontdekken. We zitten nog redelijk aan het begin van de betaperiode. Dat betekent meestal dat er nog wel nieuwe functies worden toegevoegd. In latere beta’s worden eventuele problemen meestal opgepoetst.

#1 Filmen voor Apple Vision Pro met spatial video

Heb je een iPhone 15 Pro? Dan kun je vanaf iOS 17.2 een speciale filmstand activeren. In deze stand worden je video’s speciaal opgenomen om te worden getoond op een Apple Vision Pro headset. De beelden worden op 30 fps en 1080p opgenomen. Apple raadt aan om horizontaal te filmen en de iPhone zo stil mogelijk te houden. Er wordt extra materiaal verzameld om meer diepte te kunnen tonen. Dit moet ervoor zorgen dat de beelden realistischer ogen op een Apple Vision Pro. Eén minuut aan video kost in deze stand volgens Apple zo’n 130 MB, dus we raden niet aan om dit altijd te gebruiken in verband met je opslagruimte.

#2 Waarschuwingen voor gevoelig materiaal

Sinds iOS 17 toont je iPhone een waarschuwing voor gevoelig materiaal, bijvoorbeeld in iMessage. Als iemand jou (ongewenst) een aanstootgevende foto stuurt, kan de iPhone dat herkennen en je waarschuwen. Zo hoef je het niet ongewenst te bekijken. Vanaf iOS 17.2 wordt deze functionaliteit uitgebreid. Waar het voorheen alleen werkte in Berichten, AirDrop, FaceTime en contactposters die je vanuit de Telefoon-app bekijkt, komt de gewone Contacten-app daar nu bij. Het geldt ook voor contactfoto’s, want die kunnen gebruikers tegenwoordig immers zelf instellen en pushen naar hun contacten.

Maar daar houdt het niet op, want er is nog een interessante toevoeging aan deze uitbreiding. Het geldt namelijk binnenkort ook voor stickers die via iMessage worden gestuurd. Het is immers doodeenvoudig om je eigen stickers te maken, dus ook hier vindt Apple het nodig om de waarschuwing te tonen bij aanstootgevend materiaal. Dit kun je overigens allemaal in- en uitschakelen via de instellingen. Je hoeft het dus niet te gebruiken.

#3 Controleer eenvoudiger je garantiestatus in de instellingen

Hoewel het voorheen al mogelijk was om je garantiestatus te bekijken op je iPhone, wordt het in iOS 17.2 makkelijker. Zo hoef je niet meer naar Instellingen > Algemeen > Info te gaan, maar staat het een menu hoger. Bij Instellingen > Algemeen staat nu een nieuw knopje voor Dekking. Deze mogelijkheid werd op de Mac al toegevoegd in macOS Sonoma 14.1. Het is dus geen verrassing dat het nu zo wordt overgenomen op de iPhone en iPad.

#4 App Store toont duidelijke categorieën (maar niet bij ons)

Op zoek naar een app, maar lukt het niet helemaal? Misschien helpt het als je kunt sorteren op categorie. Dat is al mogelijk, maar vanaf iOS 17.2 krijgt het een nieuw jasje. Als je in het Apps– of Games-tabblad zit, zie je nu bovenaan een balk met categorieën. Deze zijn ook voorzien van een symbool om ze eenvoudiger te kunnen herkennen. Voorheen vond je dit bijna helemaal onderaan de pagina, wat als gevolg heeft dat je het waarschijnlijk nooit gebruikt.

Ben je benieuwd hoe dit eruit ziet op jouw apparaat? Het zit nu al in het Arcade-tabblad van de App Store, al zijn de categorieën hier wel wat anders ingedeeld. Helaas krijgen wij op de redactie deze categorieën niet te zien, dus het zou kunnen dat dit per land wordt uitgerold. Dat is wel vaker het geval met updates in de App Store.

#5 Vraag om je aankomsttijd aan Siri

Een verrassende toevoeging is de mogelijkheid om Siri (eindelijk) je verwachtte aankomsttijd te laten uitspreken. Als je via Apple Kaarten navigeert en je vraagt aan Siri wanneer je aankomt, dan krijg je het aantal resterende (uren en) minuten te horen. Je hoort dus niet de tijd op de klok, maar wel hoe lang je nog onderweg zal zijn volgens de huidige verwachtingen. Deze mogelijkheid werd gedeeld door @aaronp613 op X.

Meer iOS 17.2 functies

Er zijn natuurlijk meer nieuwe functies in iOS 17.2 die je binnenkort zelf kunt gebruiken. We hebben een apart artikel met een overzicht van alle overige nieuwe functies die tot nu toe zijn ontdekt. Een deel van de functies zagen we al aankomen omdat Apple ze eerder dit jaar al heeft aangekondigd. Eén van de belangrijkste functies is de nieuwe Journal-app. We hebben de app al getest en in ons aparte artikel lees je hoe het werkt.

We verwachten dat iOS 17.2 en iPadOS 17.2 in december beschikbaar is voor het grote publiek. Tot die tijd worden nieuwe functies toegevoegd, getest en opgepoetst.