Zie je plotseling weer foto's in je fotobibliotheek die je (soms jaren geleden) al verwijderd had? Het ligt niet aan jou, want er lijkt sprake te zijn van een bug in iOS 17.5 omtrent verwijderde foto's. Wat is hier aan de hand?

Als je een foto uit je fotobibliotheek verwijdert, wil je natuurlijk niet dat deze ineens weer ongevraagd terugkeert. Dat is precies wat er nu bij sommige gebruikers lijkt te gebeuren. Kort na het verschijnen van iOS 17.5 doken er bij ons in de reacties en op Reddit berichten op dat foto’s die allang gewist waren ineens weer verschenen bij je recent gemaakte foto’s. Deze fout brengt potentieel een groot privacylek aan het licht, want worden de foto’s die je verwijdert wel echt gewist?

iOS 17.5: verwijderde foto’s keren weer terug

Het gaat dus niet zomaar om foto’s die je onlangs gewist hebt en vanuit de virtuele prullenbak ineens weer in je fotobibliotheek verschijnen. Gebruikers die de problemen ervaren hebben, melden dat het vaak gaat om foto’s die jaren geleden al gemaakt en verwijderd zijn. Een gebruiker zegt dat het om een foto gaat die in 2021 al verwijderd is, maar na het installeren van iOS 17.5 dus ineens weer opduikt. Het is onduidelijk hoe dit probleem precies veroorzaakt wordt, maar verontrustend is het wel.

Bij ons in de reactie meldt een gebruiker een soortgelijk voorval. iCulture-lezer Philip zegt het volgende:

Sinds deze update is er van alles aan de hand in mijn iPhone Foto’s-app. Oude foto’s staan nu als meest recent (een stuk of 20) en veel foto’s die ik had verwijderd zijn weer zichtbaar. Vreemd, want ik gebruik geen iCloud voor mijn foto’s.

Er wordt gespeculeerd dat het probleem veroorzaakt wordt door het opnieuw indexeren van de Foto’s-app. Maar het lijkt zowel te spelen met foto’s die lokaal opgeslagen zijn als bij fotobibliotheken die in iCloud-bewaard worden. Een oplossing voor dit probleem lijkt er niet te zijn, behalve het opnieuw verwijderen van de foto’s.

Verwijderde foto’s toch niet definitief gewist?

Het probleem lijkt niks te maken te hebben met het Recent verwijderd-fotoalbum. Normaal gesproken wordt een foto of video die je wist verplaatst naar het album Recent verwijderd, waar hij na dertig dagen definitief verwijderd wordt. Maar bij de getroffen gebruikers gaat het soms om foto’s van jaren geleden. Zij maken zich nu zorgen dat foto’s die je op de iPhone of in iCloud bewaart, toch niet echt gewist worden als je daar de opdracht voor geeft. En dat kan weer allerlei privacygevaren met zich meebrengen.

Mocht er meer duidelijk zijn over dit probleem, dan lees je dat uiteraard op iCulture. Heb jij dit probleem ook ervaren na het updaten naar iOS 17.5? Laat het ons weten in de reacties.