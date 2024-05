Toen Apple in maart iOS 17.4 en de andere updates uitbracht, werden er grote veranderingen doorgevoerd voor EU-gebruikers. iOS 17.5 is daar zo’n beetje een vervolg op, want in deze update zit ook een belangrijke wijziging voor iPhone-bezitters in Europa. Maar de update brengt ook een belangrijke functie die je waarschuwt tegen ongewenste tracking.

vanaf 19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over De nieuwste iOS -update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal rolt Apple de updates uit19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen

iOS 17.5 beschikbaar

De afgelopen weken konden betatesters al aan de slag met iOS 17.5, waardoor we een goed beeld hebben van de update. In iOS 17.5 is het mogelijk voor Europese gebruikers om apps direct via een website te downloaden. Het is dan niet meer nodig om eerst een alternatieve appmarktplaats te downloaden. Je kunt vanaf nu dus op drie manieren apps downloaden: via de App Store, via een alternatieve app store of via de website van de ontwikkelaar.

Een andere belangrijke nieuwe functie is dat je waarschuwingen kunt krijgen van ongewenste tracking door Bluetooth-trackers van derden. Dit was er al voor AirTags, maar is nu ook beschikbaar voor andere trackers van derden. Apple heeft hiervoor samengewerkt met Google. Je kunt in het vervolg dus een melding krijgen als er een onbekende tracker bij jou in de buurt is en met je meebeweegt.

Lees ook ons overzicht van nieuwe functies van iOS 17.5.

Bekijk ook Dit zijn de nieuwe functies van iOS 17.5 Later deze maand verschijnt iOS 17.5 en daarin zitten weer wat nieuwe functies en kleinere verbeteringen. Zo komt er een nieuwe manier om apps te downloaden en meer.

Releasenotes iOS 17.5

Dit zijn de releasenotes van iOS 17.5:

Deze update bevat een nieuwe achtergrond ‘Pride-pracht’ voor het toegangsscherm en andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Toegangs­scherm Een nieuwe achtergrond ‘Pride-pracht’ voor het toegangsscherm ter ere van de LGBTQ+-gemeenschap en -cultuur Volgmeldingen Trackingdetectie tussen meerdere platforms zorgt ervoor dat gebruikers meldingen ontvangen als een compatibele Bluetooth-tracker die niet hun eigendom is met hen meebeweegt, ongeacht het besturingssysteem waarmee het apparaat is gekoppeld Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222 (https://support.apple.com/kb/HT201222)

iOS 17.5 downloaden

Om iOS 17.5 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.