Met iOS 15 is het nog leuker om te gamen op je iPhone of iPad dankzij deze functies! Lees hier welke functies games spelen op iOS nog beter maken.

Deze vijf functies maken gamen op iOS nog leuker

In 2020 telde de App Store bijna 1 miljoen games. Dat laat wel zien dat iPhones en iPads populaire apparaten zijn om games op te spelen. Om die reden heeft Apple de afgelopen jaren veel verbeteringen gedaan en functies toegevoegd aan hardware, software en diensten (waaronder Apple Arcade), zodat gamen op een Apple-apparaat een steeds betere ervaring wordt en je meer keus hebt. Ook met iOS 15 en iPadOS 15 komen weer allerlei verbeteringen, waardoor je iPhone of iPad een nog betere gameconsole wordt. Dit artikel geeft je een overzicht van de beste vernieuwingen.

#1 Besturen met de knoppen op het scherm

Tijdens één van de WWDC-sessies werd duidelijk dat Apple een nieuwe application programming interface (API) toevoegt voor gameontwikkelaars. Het gaat om een virtuele controller die appmakers kunnen toevoegen aan hun game, waarvoor ze maar een paar lijnen code voor hoeven in te voeren. Apple zegt dat deze controller zelfs feedback via de trilmotor geeft, waardoor de knoppen nog echter voelen. Een ontwikkelaar kan de knoppen helemaal zelf inrichten, zodat er een touchpad, d-pad en tot vier knoppen op het scherm verschijnen.

#2 Gamen met vrienden

Game Center bestaat al sinds 2010 en kwam samen met iOS 4 naar de iPad en iPhone. Sindsdien is er af en toe iets nieuws bijgekomen. Vanaf iOS 15 krijgt het gameplatform er weer een nieuwe functie bij. Je kunt nu één van de drie nieuwe widgets op je thuisscherm plaatsen, waarbij je een handig overzicht krijgt welke games je vrienden recent hebben gespeeld. Zo kun je ook meteen zien of iemand jouw record heeft verbroken en je dus weer aan de slag moet om je persoonlijke score in bijvoorbeeld Crossy Road te verbeteren. Met de nieuwe widgets wordt je uitgedaagd om vaker met je vrienden of familie samen spelletjes te spelen en scores van anderen te bekijken.

#3 Weet wat er speelt via de App Store

Regelmatig organiseren games speciale evenementen: zo race je met Mario Kart bijvoorbeeld door een andere stad. In de App Store krijgen ontwikkelaars nu de mogelijkheid om dit soort speciale aankondigingen of unieke competities uit te lichten. Dit kan op de pagina van de app of op het Vandaag-tabblad. Zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in je favoriete games. Een handige functie waardoor je dus niets mist!

#4 Deel de beste momenten nu nog sneller

Je kunt al een tijdje je Xbox- of PlayStation-controller koppelen aan je iPhone of iPad, maar vanaf iOS 15 komt daar een nieuwe functie bij. Om die te gekke inhaalactie of bizarre sprong met anderen te delen, kun je nu gebruik maken van de deelknop op je controller. Hiermee worden de laatste 15 seconden van je gameplay opgeslagen, zodat je iedereen kan laten zien hoe je iemand op het laatste moment nog hebt ingemaakt.

#5 Blijf gefocust op het spel

Houd je aandacht bij je game door gebruik te maken van de nieuwe Focus-optie van iOS 15. Je kunt een speciale Focus-instelling met de naam Gamen kiezen. In de Instellingen-app kun je onder Focus precies aangeven welke apps en contacten je wel en niet mogen storen. Ook kun je deze speciale niet-storen-functie in laten schakelen op het moment dat je je games opent. In het voorbeeld kun je zien hoe Focus wordt ingeschakeld wanneer we Crossy Road openen.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!