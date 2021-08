De App Store krijgt in iOS 15 een aantal nieuwe functies en mogelijkheden. Eén van die verbeteringen zijn de nieuwe app-events. We laten je zien welke vier verbeteringen de App Store in iOS 15 krijgt.

App Store in iOS 15

De App Store ligt al een tijdje onder een vergrootglas. Er is de laatste tijd veel kritiek op Apple’s positie met de App Store en de regels die voor ontwikkelaars gehandhaafd worden. Is er sprake van machtsmisbruik? Daar lopen nog altijd diverse onderzoeken voor, al heeft Europa al geconcludeerd dat Apple de Europese concurrentieregels overtreedt. Wat daar de gevolgen van zijn is nog niet duidelijk. Ondertussen gaat Apple verder met het toevoegen van nieuwe functies en mogelijkheden, die het downloaden van apps makkelijker maakt en apps van ontwikkelaars onder de aandacht brengt.

#1 App-events in de App Store in iOS 15

De belangrijkste nieuwe functie is het onder de aandacht brengen van events binnen apps in de App Store. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw seizoen in een game of een nieuwe film in een streamingapp. Apple kan nu op de Vandaag-pagina, in zoekresultaten en op de apppagina’s dergelijke evenementen onder de aandacht brengen. Een voorbeeld zijn de films met vip-toegang in Disney+, zoals momenteel Jungle Cruise. Ook app-events die meer tijdgebonden zijn, worden in de App Store in iOS 15 en iPadOS 15 uitgelicht.

#2 Widgets op je beginscherm

De App Store krijgt ook zijn eigen set widgets. Er zijn drie formaten: een kleine, een middelgrote en een grote widget. Elke widget ligt één of meerdere App Store-verhalen uit. Als je graag inspiratie op wil doen voor nieuwe apps, dan zijn de widgets wat voor jou. Je krijgt er tips voor bekende apps, maar kunt ze ook nog wat nieuwe apps ontdekken zonder dat je zelf de App Store hoeft te openen.

#3 Webextensies via de App Store

Eén van de meest omstreden vernieuwingen zijn die in Safari in iOS 15 en iPadOS 15. Het nieuwe is al veel door Apple getweakt gedurende de beta’s (en daar zijn ze waarschijnlijk nog lang niet mee klaar). Een welkome nieuwe toevoeging is dat webextensies ook naar iPhone en iPad komen. Deze Safari-extensies zijn een soort mini-apps voor de browser. Denk aan een wachtwoordenapp die via een extensie je snel wachtwoorden in laat voeren. Deze Safari-extensies vind je straks in de App Store, waar je ze kunt downloaden.

#4 Verbeterd zoeken via Spotlight

Spotlight werkt nu beter met de App Store. Als je nu een nieuwe app wil installeren en hem via de zoekfunctie wil opzoeken, kun je dat doen via het Zoek-tabblad in de App Store. Als je via Spotlight zoekt, moet je eerst het detailscherm openen om de app te kunnen downloaden. In iOS 15 is dat niet meer nodig. Je kan een app direct via Spotlight vanuit de App Store downloaden. Dat maakt het zoeken en downloaden van nieuwe apps een stuk makkelijker. Lees ook wat er nog meer nieuw is in Spotlight in iOS 15.