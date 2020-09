Heb je de IKEA Symfonisk-speakers in huis gehaald, maar wil je wel eens een ander kleurtje proberen? Dat kan nu met de los verkrijgbare frontjes en hoezen in blauw en rood.

IKEA Symfonisk-frontjes in blauw en rood

De in samenwerking met Sonos gemaakte IKEA Symfonisk-speakers zijn voorzien van een verwisselbaar frontje en hoes. Tot nu toe moest je zelf met IKEA-hacks aan de slag gaan om een andere kleur textiel om je speaker aan te brengen. Nu zijn er ook officiële frontjes in een andere kleur. Voor het geld hoef je het niet te laten:

Blauw of rood frontje voor boekenplankspeaker: €8

Blauwe of rode hoes voor tafellamp: €10



Daarmee liggen de prijzen iets anders dan in Duitsland, waar je voor beide accessoires €9,74 betaalt. Bij IKEA België zagen we de blauw en rode accessoires nog niet in het assortiment.

De speakers zelf zijn een goedkope kennismaking met het Sonos-multiroomsysteem, waarbij je profiteert van veel functies die de duurdere speakers ook hebben. Het frontje is bij de boekenplankspeaker gemakkelijk te verwijderen, omdat het vastgemaakt is met magneten.

De speakers zelf zijn nog steeds een aanrader als je een goedkoop alternatief voor de Play:1 zoekt. De audiokwaliteit is wel iets minder en in plaats van touch-bediening heb je op de IKEA-speakers te maken met fysieke knoppen. Verder heb je bij IKEA meerdere goedkope manieren (ca. 10 euro) om de speaker aan de wand te monteren, terwijl je bij Sonos bent aangewezen op beugels van externe partijen, die soms 30 euro of meer kosten.

De Symfonisk-speakers zijn ook te gebruiken naast de TV, in combinatie met een Sonos Beam (ca. 419 euro). De Symfonisk-speakers zijn uitsluitend verkrijgbaar bij IKEA. Lees onze review van de Symfonisk boekenplankspeaker voor meer informatie. Ook hebben we een review van de Symfonisk tafellamp.