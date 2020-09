iCulture Vandaag: dit was vrijdag 4 september 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 4 september 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Als je veel op de computer werkt, is de kans groot dat je een gewone muis gebruikt. Maar de MX Vertical van Logitech is een verticale muis, die een stuk ergonomischer is. Is deze ook net zo handig? Of heb jij liever een Magic Trackpad 2? Verder vandaag: lijkt het erop dat de vakantiemodus van WhatsApp terugkomt, zijn er nieuwe kleuren voor de IKEA Symfonisk speakers en meer.

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

In onze review van de MX Vertical muis van Logitech lees je wat wij vinden van deze verticale muis.

Alles wat je moet weten over de Magic Trackpad 2 lees je in ons overzicht.

Apps

De Appbibliotheek in iOS 14 is een handige manier om apps op te starten en te vinden. In de nieuwste beta is dit nog verder verbeterd.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Phone Buddy Alarm BLE Notifier (€5,49, iPhone/ Watch , iOS 12.0+) - Met deze app weet je wanneer je de verbinding tussen je iPhone en Apple Watch verliest. De nieuwste versie laat je een safe zone instellen als je met je thuiswifi verbonden bent, zodat je geen ongewenste meldingen krijgt.