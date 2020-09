Mulan op Disney+ kijken

Disney zat in z’n maag met de film Mulan. Er werd al jarenlang naar uitgekeken en het had dé zomerhit in de bioscoop moeten worden. Maar nu bioscopen wereldwijd nog veelal gesloten zijn, zoeken filmmakers en -distributeurs naar andere mogelijkheden. De bioscoopfilm ‘Greyhound’ debuteerde daarom op Apple TV+, terwijl de musical ‘Hamilton’ gratis bij Disney+ te zien was. De verfilming van Mulan zal echter niet gratis te zien zijn: Disney vraagt er €21,99 voor. De hoge prijs is wel te verklaren: dit is een dure bioscoopfilm waar Disney normaal veel geld mee zou verdienen. Als je met meerdere mensen kijkt (of gewoon een groot Disney-fan bent) kan het de moeite zijn.



Het is de eerste keer dat er een betaalde film via Disney+ wordt aangeboden en het kan bij gebruikers verwarring opleveren, net zoals bij de Apple TV-app nu het geval is. Bij Apple’s TV-app is het moeilijk te zien welke content nu eigenlijk gratis is en voor welke je moet betalen. Betaalfilms van iTunes en aanbod van concurrerende streaming diensten staat tussen het aanbod van Apple TV+.

Om Mulan op Disney+ te kijken, heb je het in ieder geval een actief Disney+ abonnement nodig. Dit kost €6,99 per maand. Er is geen gratis proefperiode meer, dus je kan niet kosteloos een nieuw account starten. Daarna zoek je in de Disney+ app of op de website naar Mulan. Op iPhone en iPad krijg je via een eenmalige in-app aankoop VIP-toegang. Je rekent dan af via je Apple ID. Via de website gebruik je een creditcard.

Na de eenmalige aankoop van €21,99 kun je onbeperkt blijven kijken naar Mulan, zolang je Disney+ abonnement loopt. Dit aanbod voor VIP-toegang is beschikbaar tot en met 2 november 2020. Daarna kun je de film niet meer aanschaffen. Heb je de VIP-toegang daarvoor al gekocht, dan kan je ook na 2 november blijven kijken.

Wil je toch liever zonder extra kosten naar Mulan kijken? Dan moet je wachten tot 4 december 2020. Vanaf dat moment is Mulan namelijk voor iedereen op Disney+ te kijken. Hou er wel rekening mee dat je dus wel een actief Disney+ abonnement nodig hebt. Het voordeel is dat je dan niet meer extra hoeft te betalen.

Mulan op Disney+

Mulan is een remake van de Disney-animatiefilm Mulan uit 1998, onder regie van Niki Caro. De première vond plaats in Los Angeles op 9 maart 2020, maar de Amerikaanse bioscooprelease moest door de uitbraak van het coronavirus worden uitgesteld. De film speelt zich af in China, tijdens de Han-dynastie. Fa Mulan, dochter van de oude oorlogsveteraan Fa Zhou, doet zich voor als mannelijke soldaat, om zo de plaats van haar vader in te nemen in het gevecht tegen een invasie van de Hunnen.

Vanaf vandaag kun je dus kijken bij Apple, Google, op het Roku-platform en via de Disney-website. Kijk je via een in-app aankoop in Disney+, dan gaat 30% daarvan vermoedelijk naar Apple. Disney rekent voor de in-app aankoop geen hoger bedrag dan via de website.

“We dachten: laten we het proberen, om iets terug te krijgen van de investering”, is de gelaten reactie van CEO Bob Chapek van The Walt Disney Company. Chapek benadrukte dat het een eenmalige keuze was, om te kijken of het werkt.

