IKEA heeft een nieuwe SYMFONISK speaker uitgebracht. Deze is maar liefst 136 centimeter hoog en hoef je dus niet meer op een tafel te zetten. Net als de voorgaande modellen is de speaker zelf gemaakt door Sonos en werkt hij met AirPlay.

Al een aantal jaar maakt IKEA samen met Sonos de SYMFONISK-lijn. Na twee versies van de tafellampspeaker, een boekenplankspeaker en zelfs een speaker vermomd als schilderij, is er nu een extra variant van de tafellampspeaker. Maar dan niet voor op een tafel, want de speaker is voorzien van een flinke voet die je meteen op de grond kan zetten.



IKEA SYMFONISK vloerlamp

De basis van de speakerlamp bestaat uit dezelfde speaker als de tafelversie. Die is gemaakt door Sonos en heeft een buitenkant van textiel. Maar in plaats van dat je het speakergedeelte op een tafel zet, zit er een grote voet onder. Deze voet bestaat uit drie staven die op de grond samenkomen bij een ronde schijf. Je kunt de vloerlamp met speaker daardoor naast de bank of in de hoek van de woonkamer zetten, zonder dat je er een tafel voor nodig hebt. Een nadeel is wel dat de kabel al uit het speakerdeel loopt en langs één staaf van de voet naar beneden loopt en met een soort tiewraps vastzit. De kabel is dus altijd zichtbaar. Hij is in totaal 37 centimeter breed, 37 centimeter diep en 136 centimeter hoog.

De speaker werkt, net als alle voorgaande SYMFONISK-speakers, met AirPlay 2. Je kunt de speaker toevoegen aan de Woning-app en hem met Siri op je iPhone bedienen. Ook kun je muziek vanaf je iPhone of iPad naar meerdere speakers tegelijk streamen. De SYMFONISK-vloerlamp heeft ook Spotify Connect.

De vloerlamp wordt standaard geleverd met een bamboe lampenkap. Je moet er zelf nog een lamp in draaien en dat kan een slimme lamp of gewone lamp zijn. Wil je liever toch een andere lampenkap, dan kan je die los kopen. Bijvoorbeeld de glazen kap van de gewone tafellamp. De vloerlamp is er alleen in een zwarte uitvoering en is vanaf nu al bij IKEA in Nederland te bestellen voor een prijs van €199,-.