Sonos Sub Mini aangekondigd: klein opdondertje voor diepere bas

Sonos introduceert vandaag de Sub Mini, een kleinere Sub voor mensen die je kunt combineren met de Sonos Beam, Ray, One, One SL of Symfonisk-speakers van IKEA. Zo krijg je een diepere bas, ook als je geen ruimte hebt voor een grote subwoofer. De Sonos Sub Mini ligt vanaf 6 oktober in de winkel.

Sonos Sub Mini: een draadloze subwoofer voor meer bas

Sonos had altijd al een Sub in het assortiment, maar die heeft forse afmetingen en een even fors prijskaartje van €849,-. De Sub Mini is een stuk compacter en ook iets prettiger geprijsd: je betaalt er €499,- voor bij Sonos en de diverse webshops die ‘m binnenkort gaan aanbieden. De Sonos Sub Mini bevat twee woofers die op elkaar gericht zijn en in combinatie zorgen dat eventuele vervorming wordt gecompenseerd. Tegelijk zijn ze in staat om de indruk te wekken dat je met een veel grotere subwoofer te maken hebt. Je kunt de Sonos Sub Mini bijvoorbeeld koppelen met een Beam of Ray om er een complete set van te maken. En daarna kun je nog twee Sonos One’s of One SL’s toevoegen voor een surround-effect.



We spraken Scott Fink, Distinguished Product Manager bij Sonos, en stelden hem de vraag voor welke ruimtes de Sub Mini is bedoeld. Dit is voor elke ruimte in het huis, waarbij voor het ronde design is gekozen zodat het niet te veel aandacht trekt in je inrichting. Hoe je de Sonos Mini plaatst maakt niet uit: met de opening naar voren of naar de zijkanten. Waar je ‘m plaatst maakt ook niet uit, maar meestal zal dat in de buurt van de televisie en de soundbar zijn. Het belangrijkste verschil met de grote Sonos is dat je de Mini niet op z’n kant kunt zetten.

Overal te plaatsen, maar niet op z’n kant

Je kunt de Sub Mini in het zicht plaatsen of verstoppen onder een bijzettafeltje of ander meubelstuk. Er loopt één kabel (niet op de foto’s te zien) voor de stroomvoorziening. Verder is de Sub Mini helemaal draadloos (5 GHz) en werkt precies zoals de al eerder verschenen Sonos-speakers. Een microfoon voor spraakopdrachten zit er niet in. Sluit je een soundbar aan of een andere speaker, dan past het volume zich daar automatisch bij aan. Via de Sonos-app kun je de hoeveelheid bas instellen.

Uiteraard moet je voor de beste Sonos-bassen nog steeds de duurdere Sub hebben, maar met de Sub Mini probeert de fabrikant het interessant te maken voor mensen die voor het eerst hun systeem willen uitbreiden met een subwoofer. Je zou ‘m ook kunnen gebruiken in een slaapkamer of vakantiehuis, al zal niet iedereen daar behoefte hebben aan meer bas. Fink bevestigde ons dat ook de Nachtmodus en Spraakversterking werkt als je de Sonos Mini aan je systeem hebt toegevoegd. Harde geluiden zoals explosies en stampende dino’s klinken dan iets minder door, terwijl dialogen helderder te onderscheiden zijn.

Net als bij veel andere Sonos-producten zijn er geavanceerde bewerkingstechnieken gebruikt om te zorgen dat het klinkt alsof je een veel grotere subwoofer in de kamer hebt staan. Met Trueplay zorgt de speaker ervoor dat de bastonen zijn geoptimaliseerd voor de ruimte waarin je ‘m gebruikt. Hiervoor heb je een iPhone nodig, maar dat zal voor de meeste iCulture-lezers geen probleem zijn.

Verschillen tussen de Subs

De line-up van Sonos subwoofers ziet er dan als volgt uit:

Sonos Sub Mini: €499,-

Aanbevolen in combinatie met Beam, Ray, One, One SL, Amp en SYMFONISK

Geschikt voor kleine en middelgrote kamers

Gewicht: 6,35 kg

Afmetingen: 230 mm x 305 mm

Alleen staand te plaatsen

Sonos Sub: €849,-

Aanbevolen in combinatie met Arc, Beam, Five en Amp.

Geschikt voor middelgrote tot grotere kamer

Gewicht: 16 kg

Afmetingen: 389 mm x 402 mm x 158 mm

Staand of liggend te plaatsen

De Sonos Sub Mini ligt vanaf 6 oktober in de winkel. Vlak daarvoor zullen we een review publiceren, waarin je meer leest over onze ervaringen.