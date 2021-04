Twee nieuwe Symfonisk-producten voor 2021

Beide bedrijven hebben vandaag op Instagram een filmpje gepost, waarin een verdere samenwerking wordt aangekondigd. Het filmpje laat de naam Symfonisk zien en eindigt met het Sonos-logo. Bij de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC zijn bovendien nieuwe producten aangemeld. Het gaat om twee producen: een verbeterde versie van de Symfonisk tafellamp, die ongeveer hetzelfde zal kosten. Daarnaast komt er een soort schilderij waarin een speaker is ingebouwd.



De goedkopere boekenplankspeaker van Symfonisk krijgt waarschijnlijk geen update. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen gevonden dat er een nieuw model in ontwikkeling is.

Muurpaneel is tevens speaker

Grappig is dat de Symfonisk-producten tot nu toe steeds twee functies combineerden: de ene is een speaker en een bureaulamp, terwijl de andere een speaker is die tevens als boekenplankje te bevestigen is. Bij het muurpaneel is dit ook zo: je kunt het aan de muur hangen om naar te kijken, maar ook muziek ermee afspelen. The Verge zag een vroege afbeelding van het paneel, dat codenaam Titan had. Toen was echter nog niet duidelijk hoe het zou werken.

Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden: de speaker zit altijd standaard ingebouwd in het schilderij, of het is een modulaire oplossing waarmee je steeds het schilderij kunt verwisselen. Dat laatste lijkt de bedoeling. IKEA en Sonos hebben bij de FCC een draadloze module aangemeld, waarbij je je een kunstwerk voor aan de muur met ingebouwde techniek kunt voorstellen. Daarbij loopt er een stroomkabel vanuit de onderkant naar beneden. Zeker voor een home cinema-opstelling zou een schilderij met ingebouwde speakers interessant kunnen zijn. Je hangt dan gewoon een kunstwerk boven de bank, zodat geluidseffecten van achteren komen als je een film kijkt.

Eerder vandaag publiceerden we een review van de Sonos Roam, een heel ander type speaker, voor gebruik onderweg. De Symfonisk-speakers zijn vooral bedoeld voor mensen die Sonos te duur vinden. Voor nog geen honderd euro heb je een boekenplankspeaker.