iCulture Vandaag: dit was dinsdag 1 juni 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 1 juni 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Tijdens deze tropisch warme dag zitten we op de iCulture-redactie gewoon door te werken om jullie het interessantste nieuws te brengen. Er is namelijk genoeg te vertellen. Zo stopt T-Mobile met 2G, zodat je je originele iPhone niet meer kunt gebruiken op het netwerk. Er is ook informatie over de Macs die macOS 12 krijgen, op basis van een analyse van data uit voorgaande jaren. En we gaan aftellen naar WWDC, met 7 verwachtingen voor de nieuwe MacBook. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ We bekijken twee verschillende siliconen AirTag-hangers voor aan je sleutelbos of tas.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Ditzo Zorg App (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Snelkoppelingen instellen naar de functies in de app die jij handig vindt.

ZOOM Cloud Meetings (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Verbeterde virtuele achtergronden en vervaagde achtergrond nu ook op mobiel. Op de iPad is bovendien de Gallery verbeterd en is er nu support voor Center Stage op de nieuwste iPad Pro

TikTok: It Starts with You (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.3+) - Verbeter de audio met de nieuwe spraakeffecten: Echo, Vibrato, Elektronisch en meer.

, iOS 9.3+) - Verbeter de audio met de nieuwe spraakeffecten: Echo, Vibrato, Elektronisch en meer. Mi Home - Xiaomi Smart Home (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.0+) - Nu gemakkelijk temperatuureenheden wisselen. Maar ook een resetfunctie voor de verificatie, voor als je je beveilingswachtwoord kwijt bent. En met live videobeelden van camera’s kun je nu tot 6x inzoomen.