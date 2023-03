Volgens geruchtenlekker Chris Welch van The Verge is er een opvolger van de Sonos Move op komst. Maar komt de Sonos Move 2 nog wel op tijd voor de zomer?

Sonos Move 2

De nieuwe Era 100 en Era 300 speakers zijn nog maar net aangekondigd, of er blijkt alweer iets nieuws in de pijplijn te zitten bij Sonos. Het gaat om de tweede generatie Sonos Move, de wat zwaardere draagbare speaker voor in en om het huis. Het is geen complete vernieuwing, maar draait meer om kleine verbeteringen die het gebruik net iets prettiger maken. Qua design blijft veel bij hetzelfde, als de geruchten over modelnummer S44 kloppen. Binnenin zit een nieuwere processor met meer geheugen, zodat je langer updates kunt ontvangen en betere performance hebt.



Wellicht de meest interessante verbetering is dat er een line-in aansluiting op zit, net als bij de Era 100. Waarschijnlijk gaat het ook hier om een usb-c-poort, die je met een dongle kunt uitbreiden om bijvoorbeeld Ethernet aan te sluiten. Er zou ook automatisch wisselen tussen WiFi en Bluetooth in zitten, terwijl je bij de huidige Move nog op een knop aan de achterkant moest drukken. Een vraagteken is nog of er stereo-ondersteuning op zit, zoals bij de Era 100 het geval is. De introductie zou gepland zijn voor de tweede helft van 2023, dus het wordt eind van de zomer of later. Daarmee mis je nét de mogelijkheid om met deze speaker op je balkon te gaan zitten, tenzij Sonos toch besluit om de Move 2 eerder uit te brengen.

De huidige Sonos Move is een prima speaker en is nog steeds een goede aankoop. De adviesprijs is tegenwoordig opgerekt naar €449,- maar hij is bij diverse winkels voor rond de €369,- te vinden. Wil je meer weten over deze speaker, lees dan onze review van de Sonos Move.

Bekijk ook Review: Draagbare Sonos Move vooral geschikt voor in en om het huis In deze review van de Sonos Move lees je onze ervaringen met de draagbare Sonos-speaker. Hoe handig is deze speaker mee te nemen en hoe klinkt hij? Je leest er alles over in deze Sonos Move review.

Overigens heeft Sonos CEO Patrick Spence al meermaals gezegd dat Sonos in de loop van 2023 een nieuwe productcategorie gaat betreden. Deze speaker zal geen revolutionaire onthulling worden, maar we hebben dus nog wel wat meer om naar uit te kijken.

De huidige Sonos Move vind je hieronder: