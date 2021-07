Apple heeft voor dit najaar weer veel nieuwe producten op de planning. Maar naar welke ben jij het meest benieuwd? Waar wil jij liever vandaag dan morgen meer over weten? In deze iCulture peilt kun je aangeven waar jij het meest naar uitkijkt.

Met de AirTag, de nieuwe iMac, iPad Pro 2021 en nieuwe Apple TV 4K 2021 achter de kiezen hebben we al best wel mooie nieuwe producten van Apple voorbij zien komen. Maar het beste moet, zoals ieder jaar, nog komen. Met zoals ieder jaar de nieuwe iPhone als belangrijkste troef, heeft Apple hopelijk ook nog wat verrassingen in petto. We willen daarom weten waar jij het meest benieuwd naar bent. Is het de iPhone of toch iets anders?



iCulture peilt: aankondigingen najaar 2021

Er zijn de afgelopen tijd al diverse geruchten over de iPhone 13 geweest. Ook over de Apple Watch Series 7 zijn al wat geruchten voorbij gekomen. Maar ook de AirPods 3 mogen we niet vergeten, evenals de opleving van de iPad mini 2021. Kortom: genoeg om over te dagdromen!

Naast deze aankondigingen is voor een aantal andere producten de release nog onzeker. Zo wordt er nog gesproken over een nieuwe MacBook Air en grote iMac, maar de kans is ook erg groot dat we deze pas in het voorjaar van 2022 hoeven te verwachten.

Behalve de nieuwe hardwareproducten verwachten we ook nog de releasedatum van iOS 15 en de andere jaarlijkse software-updates. Deze staat waarschijnlijk gepland voor ergens midden of eind september en bevatten ook weer een aantal mooie verbeteringen en nieuwe functies.

Laat ook vooral in de reacties weten waarom je ergens heel erg naar uitkijkt. Voor een volledig overzicht met alle Apple-producten van 2021 lees je ons aparte artikel.