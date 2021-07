Onderzoekers klagen dat de Apple Watch moeilijk te gebruiken is in medische studies, omdat de algoritmes die Apple gebruikt een 'black box' zijn en zomaar kunnen veranderen.

Apple Watch is een black box

Er is al veel gezegd over het gebruik van de Apple Watch in medische situaties. Sommige mensen hebben hun leven te danken aan vroegtijdige opsporing van allerlei ziektes en medische problemen. Maar om de Apple Watch te gebruiken in allerlei medische studies moeten onderzoekers weten hoe de algoritmes werken en hoe wordt bepaald of iemand bijvoorbeeld last heeft van een onregelmatig hartritme. De algoritmes die Apple hiervoor gebruikt zijn niet openbaar. Onderzoekers merken daarom dat er inconsistenties zitten in de data die ze verzamelen, waarschijnlijk omdat het algoritme ondertussen is aangepast. Maar daar geeft Apple geen inzicht in.



Deze algoritmen moeten we zien als black boxes – ze zijn niet transparant. Dus het is onmogelijk om te weten wat erin zit.

Zo blijken de data rond hartslagvariabiliteit nogal afwijkingen te vertonen, omdat Apple het algoritme steeds aanpast. Metingen van de ene periode komen daarom niet overeen met een andere periode. Harvard-onderzoeker Jukka-Pekka Onnela kaartte het probleem aan

‘Meer openheid of ruwe data beschikbaar stellen’

Dit maakt het vergelijken van data op verschillende momenten erg moeilijk. Apple wijzigt de algoritmes regelmatig en zonder te waarschuwen. Ook bij slaapanalyse zijn grote verschillen geconstateerd in metingen. Er is behoefte aan apparaten die speciaal zijn ontworpen voor wetenschappelijk onderzoek, zodat de onderzoekers zelf controle hebben en weten dat alle metingen steeds op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Commerciële producten zoals de Apple Watch lijken op het eerste gezicht erg geschikt, maar zijn het niet. Apple zou volgens Onnela de ruwe data beschikbaar moeten stellen.

De Apple Watch wordt regelmatig gebruikt voor medische studies, onder andere via ResearchKit. Veel studies staan overigens alleen open voor deelnemers uit de VS.

In april kondigde Apple bijvoorbeeld een samenwerking met de universiteit van Washington aan, om te kijken of ziektes zoals griep en het coronavirus voorspeld kunnen worden. Stanford University gebruikte de iPhone en Apple Watch om op afstand te bepalen of hartpatiënten tekenen van zwakte vertonen. Deze studie werd zelfs betaald door Apple.