Jaren na het verschijnen van de 'Stap over op iOS'-app is er nu ook een tegenhanger. Met 'Switch to Android' kun je makkelijker van iPhone naar Android overstappen.

Met de app kun je de belangrijkste data van je iPhone kopiëren naar een Android-toestel. Tot op vandaag was er maar één officiële manier om je data over te zetten van iPhone naar Android, namelijk door een backup van alles te maken op Google Drive en het vervolgens te downloaden op je nieuwe toestel. Je apps worden daarbij niet meegenomen. Met de officiële ‘Switch to Android’-app voor iOS wordt het allemaal een stuk makkelijker. Verwijzingen naar de nieuwe app zijn gevonden in een update van de al langer bestaande Data Restore Tool.



De procedure bestaat uit een aantal stappen, te beginnen met het downloaden van de ‘Switch to Android’-app uit de App Store . Vervolgens wordt er een lokaal WiFi-netwerk tussen beide toestellen opgezet, waarna gegevens worden uitgewisseld.

Google regelt ook je Android-apps

Daarnaast zorgt Google er ook voor dat apps die je geïnstalleerd hebt ook op je nieuwe toestel komen. Hoe dit werkt is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft Google een lijst van apps waarvan de Android-tegenhanger bekend is. Deze wordt dan gedownload uit de Play Store. Betaalde apps moet je uiteraard wel weer opnieuw aanschaffen. We verwachten dat de app binnenkort in de App Store verschijnt. Voor mensen die graag roepen dat ze Apple nu écht zat zijn, is het iets om naar uit te kijken.