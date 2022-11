Gebruikers van een Windows-computer kunnen de foto's van hun iPhone voortaan makkelijker bekijken. Ze verschijnen in de Foto's-app van Windows 11, die je kunt updaten via de Microsoft Store.

iCloud-foto’s in Windows 11

Eind van de maand moet de functie voor iedereen met een Windows 11-computer beschikbaar zijn. Op die manier kun je foto’s die je op de iPhone hebt gemaakt op al je apparaten bekijken, ook in de Foto’s-app van Windows 11. Het enige wat je hoeft te doen is het volgende:

Download de iCloud-app voor Windows uit de Microsoft Store. Schakel het synchroniseren van iCloud Foto’s in. De foto’s verschijnen vanzelf in de vernieuwde Foto’s-app voor Windows 11.

Kom je er toch niet helemaal uit, dan is er een blogposting waarin het hoe en waarom nog eens wordt uitgelegd. Lukt het nog niet om het werkend te krijgen, dan moet je mogelijk nog wat geduld hebben, aangezien de uitrol wat tijd in beslag neemt.

Bekijk ook iCloud Fotobibliotheek: alles wat je moet weten Dankzij iCloud Fotobibliotheek worden al je foto's en video's van je verschillende apparaten gesynchroniseerd, zodat je altijd alles bij de hand hebt. Ook zorgt het ervoor dat je minder lokale opslag nodig hebt op je iPhone, iPad of Mac. Lees hier hoe het werkt en wat je ermee kunt.

iCloud-foto’s zitten dus direct in de Foto’s-app voor Windows 11. Deze Foto’s-app is bovendien vernieuwd, zodat je foto’s beter uit de verf komen en makkelijker te organiseren zijn. Het maakt daarbij niet uit wat de bron is: je iPhone, camera, cloudopslag of een andere plek. Ook maakt het niet uit of ze op iCloud of op OneDrive staan.

Microsoft heeft recent de Windows 11 2022-update uitgebracht in bijna tweehonderd landen wereldwijd. Voor Windows-gebruikers zitten daar een hoop nieuwe functies in, die je hier kunt bekijken.

Microsoft is altijd al erg Apple-vriendelijk geweest. Vanaf het begin zijn apps zoals Word en Excel beschikbaar gekomen op de iPhone en binnenkort komt er nog meer bij, dankzij inspanningen vanuit Apple. Er komen in 2023 losse apps voor Apple Music en Apple TV, zodat je niet meer via het web of via de gedateerde iTunes-app hoeft te kijken en luisteren. Nog dit jaar komen er previews van deze apps beschikbaar, voor mensen die alvast willen testen.

Ook is de Apple Music-app sinds vorige maand beschikbaar op de Xbox Series X, Xbox Series S en Xbox One. Logisch ook, want Apple wil dat de betaaldiensten op zoveel mogelijk platformen te vinden zijn.