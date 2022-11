iCulture Vandaag: dit was woensdag 9 november 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 9 november 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag bespreken we op iCulture weer de nieuwste verbeteringen in iOS 16.2 en dan met name de tweede beta. En wat gaat er eigenlijk veranderen qua woninghub voor HomeKit als de iPad straks niet meer geschikt is? Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices