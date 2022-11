All I want for Christmas is Hue

Philips Hue Festavia

Wij konden afgelopen dinsdag de nieuwe kerstverlichting alvast bewonderen, tijdens een evenement om 10 jaar Philips Hue te vieren. Het is alweer 10 jaar geleden dat de slimme lampen in de Apple Store verschenen. De introductie van dit lichtsnoer maakt het extra feestelijk – ook bij jou thuis. De Philips Hue Festavia hang je in de kerstboom, langs de trap, of bevestig je op een andere plek in huis. Met een lengte van 20 meter en 250 lampjes kun je een middelgrote boom versieren. Festavia is alleen binnenshuis te gebruiken en heeft een rating van IP20, dus niet geschikt voor vochtige ruimtes. Er is nog niet bekendgemaakt of er ooit een outdoor-variant komt, maar dat zal niet eerder dan volgend jaar zijn.



Met de Festavia-kerstboomverlichting kun je de lampjes op afstand in- en uitschakelen, dimmen en laten oplichten. Je kunt ze van kleur laten veranderen, timers en schema’s instellen en alles wat je verder van een slimme lamp gewend bent. De totale lengte van 20 meter houdt in, dat er elke 8 centimeter een lampje aanwezig is. Tussen de ZigBee -controller en de stroomblok zit nog 70 cm kabel en van daaruit heb je nog 150 cm kabel tot de stekker.

Je kunt het lichtsnoer niet verlengen. Heb je een behoorlijk grote boom, dan kun je wel twee of drie lichtsnoeren erin hangen, van elk €159,99 per stuk. Omdat er tussen het stroomblok en de controller een laagvoltsysteem wordt gebruikt, kun je ook T-koppelstukken en verlengkabels gebruiken.

Sprankelen, kaars- en open haard-effect

Keihard knipperen is er bij dit lichtsnoer niet bij. In plaats daarvan heeft Signify gekozen voor een nieuw Sprankel-effect, waardoor elk lichtje aan het snoer afwisselend fonkelt. Je zou ook kunnen kiezen voor het bestaande Kaars- en Open haard-effect, waardoor meer het effect van een vlammetje ontstaat. Wat ons daarbij opviel is dat de lampjes voorzien zijn van een melkglas-achtig beschermkapje, waardoor ze niet te fel voor je ogen zijn. Ze lijken ook iets netter afgewerkt dan de bestaande Twinkly-verlichting, maar daar kunnen we meer over zeggen zodra we dit lichtsnoer hebben kunnen reviewen.

Gelukkig hoef je niet elk van de 250 lampjes handmatig in te stellen, want dit doe je met de nieuwe Diffuus-stijl. Dit houdt in dat er vijf kleuren willekeurig over het snoer worden verdeeld, voor een feestelijk kleureffect. Bij de normale Gradient-producten is er sprake van een lineaire overgang met naadloos kleurverloop. Bij Diffuus zijn de kleuren meer verdeeld.

Met de Festavia-lichtsnoer kun je de verlichting dimmen en oplichten, van kleur veranderen, aan- en uitschakelen, timers en schema’s instellen en nog veel meer. Dit regel je in de Hue-app. Je kunt verschillende kleurpunten kiezen om het kleurverloop te regelen. Net als bij de andere Hue-producten werkt het samen met andere Hue-lampen in de ruimte en je kunt muziek synchroniseren dankzij samenwerking met Spotify en Samsung SmartThings. Zo kun je ‘Last Christmas’ en ‘All I Want for Christmas’ voorzien van nog wat extra oplicht- of knippereffecten.

De rest van het jaar zou je het lichtsnoer elders in huis kunnen gebruiken. Om te zorgen dat het minder eruit ziet als kerstverlichting zou je de MiniCaps van concurrent Twinkly kunnen gebruiken. Dit zijn plastic bolletjes die je op elk lampje kunt bevestigen. Ook zou je de lampjes in een schaal kunnen leggen. Philips Hue levert ook een kartonnen ring mee, waar je het lichtsnoer omheen kan wikkelen.

Prijs en verkrijgbaarheid Philips Hue Festavia

Dit lichtsnoer is vanaf 15 november 2022 verkrijgbaar via de eigen webshop van Philips Hue voor een prijs van €159,99. Je krijgt dan een lichtsnoer met een lengte van 20 meter en 250 lampjes. Volgend jaar is Philips Hue van plan om het lichtsnoer in drie verschillende lengtes uit te brengen, waarbij je ook bij meer winkels terecht kunt. Vind je het te duur? Dan kun je ook altijd nog je kerstverlichting op een slimme stekker aansluiten of gebruik maken van het iets goedkopere Twinkly (20 meter kost €107,- bij Bol.com).