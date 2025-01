Windows 11 voegt iPhone-notificaties toe aan Startmenu

Wie zowel een iPhone als een Mac in huis heeft, haalt uit beide apparaten veel meer. Heb je iets gekopieerd op je Mac? Dan kun je het daarna plakken op je iPhone. En ontvang je een sms’je op je iPhone? Dan kun je hem gewoon lezen én beantwoorden op je Mac. Maar gebruik je een Windows-pc, dan heb je al deze voordelen niet. Althans, tot nu, want Microsoft heeft aangekondigd dat Windows 11 straks een stuk beter gaat samenwerken met je iPhone.

In een nieuwe testversie van Windows 11 is een geheel nieuw paneel toegevoegd aan het Startmenu, specifiek voor je iPhone. Je kunt daar de batterijstatus van je iPhone zien, maar ook recente telefoontjes en berichten die binnen zijn gekomen. Misschien nog wel de handigste functie is dat er ook een nieuwe knop is waarmee je bestanden van je Windows-pc direct naar je iPhone kunt sturen. Die komen dan binnen in de Koppeling met Windows-app voor je iPhone, die je sowieso nodig hebt om het iPhone-paneel in het Startmenu werkend te krijgen.

Nog niet voor iedereen

De integratie van de iPhone in het Startmenu van Windows 11 wordt langzaam uitgerold. Eerst is de functie alleen beschikbaar in de Insider Preview, oftewel het bètaprogramma van Windows, vanaf versie 4805. Later komt het ook beschikbaar voor álle Windows 11-gebruikers, maar het is nog niet precies bekend wanneer.

Er hangen overigens wel wat vereisten aan je pc om de functie werkend te krijgen. Zo moet je in Windows ingelogd zijn met een Microsoft-account, en heeft je pc ondersteuning nodig voor Bluetooth 4.0. Ook werkt de functie (voorlopig) niet als je Windows 11 Education gebruikt.