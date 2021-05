Overstappen van Google Foto’s naar iCloud Foto’s

We hebben ook een tip over de omgekeerde weg, van iCloud Foto’s naar Google Foto’s. Wil je echt er Google aan de kant zetten vanwege de beperkingen die er op 1 juni aan zitten te komen, dan vind je hier de benodigde stappen. Google Foto’s laat je niet meer onbeperkt foto’s opslaan en dat kan een reden zijn om naar een betaald account over te stappen. Maak je toch al intensief gebruik van iCloud, of heb je vanwege een HomeKit Secure Video een iCloud-abonnement met 2TB opslag genomen, dan kan het aantrekkelijker zijn om alles bij Apple op te slaan in plaats extra opslag bij Google bijkopen.

Google Foto’s ging in 2015 van start met de belofte dat je onbeperkte opslag kreeg voor foto’s in ‘Hoge kwaliteit’. De foto’s worden daarbij met compressie opgeslagen, maar dat is voor de meeste doorsnee kiekjes wel voldoende. Vanaf 1 juni 2021 geldt dat niet meer en zul je voor het opslaan van nog meer foto’s moeten betalen.

Foto’s die je al had geüpload naar Google Foto’s blijven gewoon beschikbaar, maar nieuwe foto’s kosten opslagruimte. Doe je al veel via Apple, dan kan het zin hebben om je iCloud-opslagruimte uit te breiden en je foto’s over te zetten. De prijzen voor 200GB en 2TB zijn bij Apple en Google gelijk. Kies je een bundel via Apple One, dan kun je nog gunstiger uit zijn, omdat je dan ook meteen toegang krijgt tot Apple Arcade, Apple TV+ en Apple Music.

Zo exporteer je je Google Foto’s

Je hebt meerdere opties om je Google Foto’s over te zetten. Eén ervan is om al je Google Foto’s in één keer te downloaden en vervolgens te uploaden naar iCloud Fotobibliotheek. Dit werkt als volgt:

Ga naar takeout.google.com en zorg dat je ingelogd bent met het juiste Google-account. Bovenaan de pagina vink je eerst alle opties uit. Blader omlaag en zet het vinkje aan bij Google Foto’s.

Maak eventueel een selectie of je alleen foto’s of video’s wilt, maar je kunt ook aangeven welke albums je wilt. Blader omlaag en klik op Volgende stap. Geef aan of je één export wilt, of meerdere exports verdeeld over een jaar. Geef aan in welk formaat je de bestanden wilt ontvangen en hoe groot ze per stuk moeten zijn. Blader omlaag en klik op Export maken.

Er wordt nu een boodschap getoond over de voortgang. Het kan enkele uren of dagen duren voordat de export klaar is. Je ontvangt dan een e-mailtje op het bijbehorende Gmail-account. Als het kort duurt kun je ook even wachten en de pagina open houden. Je krijgt dan vanzelf een download-knop als het exportbestand voor je klaar staat.

Losse foto’s downloaden van Google Foto’s

Je kunt ook via photos.google.com of in de Google Foto’s-app op je iPhone en iPad je foto’s bekijken en specifieke items downloaden. Doe dit alleen als het aantal foto’s beperkt is.

Selecteer een foto door met de muis eroverheen te bewegen. Linksboven verschijnt dan een aanvinkvakje. Klik op de drie puntjes. Kies Downloaden of druk Shift+D.

Je kunt ook alles selecteren door de eerste foto aan te vinken en daarna met Shift ingedrukt omlaag te bladeren, totdat je aan het einde van de lijst bent. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met een specifiek album.

In de Google Foto’s-app voor iPhone en iPad kun je je vinger op een foto leggen om deze te selecteren. Vervolgens kun je met het deelmenu de foto’s ergens naartoe sturen, bijvoorbeeld naar de Bestanden-app of via AirDrop naar je Mac sturen.

Foto’s importeren in iCloud Foto’s

Je hebt de foto’s nu lokaal staan, maar je moet ze nog wel importeren in iCloud. Dat is vrij gemakkelijk.

Open de Foto’s-app op de Mac. Sleep de foto’s naar de biblioteek van de Foto’s-app. Zorg dat het synchroniseren met iCloud is ingeschakeld via Foto’s > Voorkeuren > tabblad iCloud.

Je kunt ze ook via icloud.com in de browser uploaden of vanaf je Mac met AirDrop naar je iPhone sturen.

Foto’s van Google Drive overzetten naar iCloud

Behalve in Google Foto’s kan het ook nog zo zijn dat je foto’s hebt opgeslagen in Google Drive, de opslagruimte van Google. Deze foto’s worden niet automatisch meegenomen, dus die zul je ook eerst moeten exporteren of downloaden, om ze vervolgens te uploaden naar iCloud.

De snelste manier is op de Mac:

Open de Finder op de Mac. Klik in de menulijst links Google Drive. Kies de foto’s die je wilt overzetten en sleep ze naar een lokale map op de Mac. Sleep ze vervolgens naar de bibliotheek van de Foto’s-app of upload ze via icloud.com in de browser.

