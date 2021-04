De smart home hub Homey werkt vanaf nu met Siri Shortcuts en de Opdrachten-app. Je kan daardoor nog meer taken automatiseren in combinatie met de Homey Flows.

Homey vanaf nu met Siri Shortcuts

Homey is een smart home hub waarmee je al je apparaten in huis met verschillende protocollen met elkaar kan combineren. Het is een kant-en-klare oplossing voor iedereen die niet zo technisch onderlegd is voor bijvoorbeeld een Raspberry Pi. In 2019 schreven wij nog een review van de Homey 2.0. Om de functies te kunnen gebruiken, heb je ook de Homey-app nodig. Het bedrijf laat vandaag weten dat de Homey-app ondersteuning gekregen heeft voor Siri Shortcuts. Wat kun je daar dan nu mee?



In de Homey-app kun je zogenaamde Flows maken. Dit zijn automatiseringen die meerdere apparaten en internetdiensten aan elkaar koppelen. Je kan daardoor bijvoorbeeld de lampen laten dimmen zodra je Netflix start of een alarm op een speaker af laten gaan als er niemand thuis is maar er wel beweging gedetecteerd wordt. Homey werkt met meer dan vijftigduizend apparaten van meer dan duizend merken. In de nieuwste versie van de Homey-app kun je deze Flows ook gebruiken via Siri en verder automatiseren.

Je kan bijvoorbeeld automatisch een Flow activeren zodra je wekker op je iPhone gaat en je wakker wordt. Of start een Flow van je Homey zodra je een workout op je Apple Watch start. In de Persoonlijke automatiseringen in Siri Shortcuts koppel je de Flows van Homey aan allerlei taken en functies van je iPhone of Apple Watch.

Bovendien maakt de ondersteuning van Siri Shortcuts het mogelijk om de Flows met je stem te activeren. Je start daardoor een Flow met een simpel stemcommando, in plaats van dat je de Homey-app moet openen om dit met de hand te doen. Dit is een extra aanvulling op de experimentele ondersteuning voor HomeKit.