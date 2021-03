Google Nest Hub 2

De voormalige Home Hub heeft geen ingebouwde camera gekregen, waardoor gebruikers misschien in de stress zouden raken vanwege privacy. Maar Google heeft in de tweede generatie wel een hoop sensoren gestopt, zodat je je slaap ermee kunt meten. De Google Nest Hub 2e generatie is daarom vooral geschikt voor op het nachtkastje. Het uiterlijk is echter hetzelfde gebleven en dat geldt ook voor de prijs: rond de $99 wil Google ervoor hebben. Maar wie slim is wacht op de eerste aanbiedingen, want Google’s slimme apparaten zijn regelmatig afgeprijsd.



Dankzij Sleep Sensing kun je in de gaten houden of je wel genoeg rust krijgt. Het schermpje is nog steeds schuin tegen de speaker geplaatst en is 7-inch in diameter. Rondom zitten een duidelijke rand, met bovenin drie gaatjes. Wel is de hele voorkant voorzien van één ononderbroken glazen plaat, om gemakkelijk te kunnen schoonmaken.

De witte randen rondom zijn bewust gekozen, aldus Google> Daardoor lijkt het meer op een digitaal fotolijstje, zodat het voor niet-technische mensen wat huiselijker overkomt. Je kunt kiezen uit vier kleuren: Chalk (wit), Charcoal (zwart), Sand (roze), en de nieuwe kleur Myst (blauw). Google denkt ook aan het milieu: bij het verven is minder water gebruikt en de hub zelf is gemaakt van 54% gerecycled plastic, afkomstig uit consumentenproducten.

Er zit ook een speciale chip in voor machine learning, zodat de Google Assistent beter begrijpt wat je wilt. De verwerking van deze commando’s vindt lokaal plaats. Muziek luisteren kan ook, waarbij de Nest Hub 50% meer bas laat horen dan het origineel. De audio klinkt daardoor dieper en rijker. Verder heeft Google een derde microfoon toegevoegd en is er nu ondersteuning voor Thread, de netwerktechnologie die je ook in de HomePod mini vindt.

Slapen met de Nest Hub

De grootste vernieuwing is de ondersteuning voor slaaptracking, waarbij je de Nest Hub op je nachtkasje gaat zetten. Het inschakelen daarvan is overigen optioneel. Er zit rechtsboven een Soli-radarchip, die meer kan dan alleen je slaapgedrag in de gaten houden. Zo kun je het afspelen van muziek starten en stoppen met een handgebaar. Ook kun je met je hand zwaaien om het alarm uit te schakelen. Volgens Google staat 20% van de huidige Nest Hubs in een slaapkamer.

De Sleep Sensing is technologie ontwikkeld door Soli. Google gebruikte het eerder al in de Pixel 4 smartphone en later in de Nest Thermostat voor het activeren van het scherm. In de Nest Hub kijken de sensoren naar je bewegingen en ademhaling. Eventuele verstoringen zoals snurken, hoesten, veranderingen in licht en temperatuur worden ook gedetecteerd. Mogelijk kunnen die impact hebben op je slaapgedrag. Soli meet zowel de grote bewegingen, als je bijvoorbeeld met je armen zwaait, maar ook de kleine bewegingen, zoals het op en neer gaan van je borstkas.

Overigens kijkt Google niet in de slaapkamer met deze nieuwe Nest Hub. Er zit geen normale camera in; het enige wat de sensoren doen is het maken van grafieken van je bewegingen. In combinatie met audio worden ze lokaal geanalyseerd en niet naar Google

gestuurd. Alleen de algemene gebeurtenissen zoals het aantal keren dat je hebt gehoedt of gesnurkt, gaan naar Google. Daar worden ze gebruikt om te kijken of ze overeen komen met slaapstudies. Volgens de eerste cijfers van Google werkt dit erg goed.

Voordat je echter kunt slapen moet je eerst een kalibratiesessie doorlopen, om te kijken wat je normale lig- en slaapgedrag is. Als je vervolgens ‘s ochtends wakker wordt kun je vragen: “Hey Google, hoe heb ik geslapen?” of op een schermknop tikken om je slaapgedrag te zien. Je ziet dan tijdsduur, schema en aantal verstoringen, plus de kwaliteit van je slaap. Op drie schermen krijg je meer statistieken te zien. Je kunt de gegevens ook doorsturen naar Google Fit, de tegenhanger van Apple’s HealthKit. Die werkt ook op je iPhone. Na een week of twee heeft Google je slaapgedrag goed in de gaten en geeft aanbevelingen.

Nest Hub 2: prijs en verkrijgbaarheid

De tweede generatie Nest Hub zal voor $100 in de winkel liggen, dat is $10 meer dan het huidige model. Hij is vanaf vandaag in pre-order te krijgen in Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, VS, Canada en Australië.

De Sleep Sensing-functie komt als ‘gratis preview’ beschikbaar. Mogelijk gaat Google er later geld voor vragen. De Nest Hub komt op 30 maart officieel uit.