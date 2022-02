Een gebruiker in de VS kreeg een opvallende reactie van Siri op zijn HomePod. De assistent zegt het antwoord 'weergegeven wordt op de HomePod'. Is het een foutje of praat Siri haar mond voorbij?

De HomePod mini en voorheen ook de originele HomePod zijn slimme speakers waar op de bovenkant alleen maar een klein display ter indicatie zit. In dit schermpje wordt alleen de Siri-animatie weergegeven zodra de assistent op jouw commando reageert. Nuttige informatie wordt in dit scherm niet getoond. Maar er gaan al tijden geruchten dat Apple werkt aan een HomePod met scherm.



‘Siri verklapt HomePod met scherm’

Toeval of niet, een Reddit-gebruiker plaatste een filmpje waarop Siri duidelijk zegt dat het antwoord weergegeven wordt op de HomePod. De exacte reactie is als volgt:

I’ve found an answer. It’s displayed on your HomePod.

Het is niet duidelijk welke vraag precies aan Siri gesteld is. Het is daarom lastig te achterhalen of het hier gaat om een fout of dat Siri verklapt waar Apple mee bezig is. Sinds het bestaan van Siri heeft de assistent in het verleden wel vaker haar mond voorbij gepraat. Zo verklapte de assistent meerdere keren de datum van een aankomend Apple-event.

Maar het zou ook makkelijk om een fout kunnen gaan: de HomePod verstuurt soms resultaten van vragen naar je iPhone, bijvoorbeeld bij een zoekopdracht op het web. Waar Siri “HomePod” zegt, kan de assistent ook “iPhone” bedoelen.

HomePod met scherm mogelijk nog ver weg

Bijna een jaar geleden kwamen voor het eerst de geruchten over de ontwikkeling van een HomePod met scherm boven tafel. In een eerdere versie van tvOS, waar ook het besturingssysteem van de HomePod op gebaseerd is, zijn verwijzingen gevonden naar het framework van FaceTime en iMessage. Mogelijk dat dit bedoeld is voor een HomePod met scherm en camera. Concurrerende merken hebben eerder al slimme speakers met scherm uitgebracht, zoals de Nest Hub van Google en de Portal van Facebook.

Er gaan al langer geruchten over nieuwe HomePod-modellen, al dan niet gecombineerd met andere Apple-producten. Zo zou het smart home-team van Apple, dat eerder samengevoegd is met het Apple TV-team, werken aan een combinatie van een HomePod en Apple TV in één. Wellicht dat we dit jaar meer horen over Apple’s toekomstplannen met de HomePod en smart home in het algemeen. Tijdens de WWDC bespreekt Apple ieder jaar een aantal vernieuwingen voor HomePod en HomeKit. Maar echt concrete aanwijzingen dat er binnenkort snel een nieuwe HomePod aan komt, zijn er nog niet. Wel wordt de release van de HomePod mini in Nederland binnenkort verwacht.