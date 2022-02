Na de release van iOS 15.3, waarin voornamelijk de beveiliging verbeterd is, heeft Apple nu alweer een update uitgebracht. Net als toen draait het nu ook om bugfixes, maar in deze versie zijn vooral kleine bugs en problemen opgelost. Het draait minder om beveiliging, maar meer om bugfixes waar je hopelijk iets van merkt.



iOS 15.3 beschikbaar

Apple zegt dat iOS 15.3.1 en iPadOS 15.3.1 probleemoplossingen bevat voor de iPhone en iPad. In de releasenotes zegt Apple dat er een probleem met brailleleesregels opgelost is.

iOS 15.3.1 biedt belangrijke beveiligingsupdates voor je iPhone en lost een probleem op waarbij brailleleesregels mogelijk niet meer reageren. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple zegt ook dat er een beveiligingsprobleem met WebKit is opgelost. Apple zegt dat het lek mogelijk misbruikt is. We raden daarom aan om de update zo snel mogelijk te downloaden.

In de tussentijd is Apple ook al bezig met de beta van iOS 15.4. De definitieve versie daarvan verschijnt in de loop van de lente, vermoedelijk in maart of april. In iOS 15.4 zitten veel nieuwe functies en daarover lees je meer in ons artikel.

iOS 15.3.1 downloaden

Om iOS 15.3 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

