Apple Music heeft een aantal radiostations beschikbaar, waarbij de muziek afgestemd is op jouw muzieksmaak. Het voordeel van radiostations in Apple Music ten opzichte van een gewone afspeellijst, is dat het aanbod telkens anders is en onbeperkt door gaat. Terwijl een afspeellijst maar een beperkt aantal nummers heeft. Speciaal voor Valentijnsdag zijn er nu twee nieuwe Apple Music-radiostations beschikbaar die in het teken staan van liefde, met de voor de hand liggende namen Liefde en Liefdesverdriet.

Liefdesstations in Apple Music

Het Liefde-radiostation in Apple Music speelt nummers af die volledig draaien om de liefde in de positieve zin van het woord. Het draait daarbij dus om nummers die het verliefde gevoel uitdrukken, de vlinders die je in de buik voelt en alle fijne eigenschappen op dit gebied. Nu moet je niet denken dat hier uitsluitend zwijmelballads voorbij komen. Het station speelt artiesten en aanbevelingen af die jij kent, maar dit zijn echt niet alleen maar langzame liedjes.

Het tweede station belicht de andere kant van de liefde. Liefdesverdriet, het gevoel van iemand missen en een gebroken hart voeren de boventoon in het Liefdesverdriet-station. Muziek kan daarbij een vorm van troost bieden. Ook hier geldt dat je onbeperkt naar nummers kan blijven luisteren.

Je vindt de twee nieuwe stations in het Luister nu-tabblad (dat vanaf iOS 17.4 simpelweg Home heet). Scroll daar iets naar onderen tot je bij het kopje Stations voor jou bent. Vooraan vind je dan de twee nieuwe stations.

Een half jaar geleden introduceerde Apple ook al een nieuwe radiostation, genaamd het Discover-station. Daarin draait het vooral om nummers die je nog niet kent, maar wel bij je muzieksmaak passen.