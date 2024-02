Ben jij overtuigd geraakt door de Vision Pro, of geloof je nog niet zo in Apple's nieuwste productcategorie? In deze poll kun je aangeven of je er nu al eentje zou willen hebben, of dat je liever nog even wacht. Of misschien denk je dat het product flopt?

Vandaag hebben we onze Apple Vision Pro-review gepubliceerd. Misschien heeft dat je ervan overtuigd dat de Apple Vision Pro dé ruimtelijke computer van de toekomst is. Misschien ook niet en vind je het veel te vroeg om dit apparaat nu al serieus te nemen. Ontwikkelaars lopen er in ieder geval wel voor warm: Apple-marketingbaas Greg Joswiak maakte vandaag bekend dat er al 1.000 apps voor de headset zijn ontwikkeld. En ook al zitten Spotify en Netflix daar nog niet bij: er is genoeg keuze.

Een belangrijke vraag in onze review was: Ga je zo’n dure headset ook op de langere termijn gebruiken? Wordt het onderdeel van je dagelijkse routine? En is het wel gezellig voor je huisgenoten als je de hele tijd met een headset op je hoofd zit? We zijn er door het testen wel achter gekomen dat EyeSight niet de oplossing is: de projectie van ogen aan de buitenkant van de headset ziet er in werkelijkheid lang niet zo mooi uit als Apple je voorspiegelt. En de Persona… tja, de gezichtsuitdrukking klopt wel, maar er zit een rare groene pluim in het kapsel van Hugo die we nooit eerder hebben gezien. Aan de andere kant: er zitten ook heel wat indrukwekkende features in de Vision Pro. Het kijken naar immersive video’s is zó levensecht dat je het gevoel krijgt te zijn weggevoerd naar een andere wereld. Na afloop heb je even tijd nodig om weer bij te komen. En het kijken van films is vele malen beter dan op een MacBook-scherm. Daarnaast presteert de Vision Pro op veel punten beter dan de concurrentie.

Maar wat vind jij ervan? We zijn benieuwd of je de Vision Pro als product al overtuigend genoeg vindt om nu al te hebben, of dat je liever nog even wacht. Of misschien vind je het wel helemaal niets en denk je dat het ook nooit iets zal worden. Maak je keuze in de poll en vertel wat je er verder nog van vindt in de reacties onder dit artikel!

Wil je meer lezen over onze ervaringen met Apple’s eerste mixed reality-headset, lees dan vooral onze Apple Vision Pro-review. Daarin bespreken we zoveel mogelijk aspecten en mogelijkheden tijdens het gebruik.