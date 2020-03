HERE WeGo nu geschikt voor CarPlay

HERE WeGo en CarPlay

HERE Maps is oorspronkelijk ontwikkeld door Nokia en werd in 2015 overgenomen door de Duitse autofabrikanten BMW, Daimler en Audi. Later werd de naam gewijzigd in HERE WeGo. Onder iPhone-gebruikers is de app vooral populair vanwege het offline navigeren en omdat het niets kost. Vanaf nu kun je via CarPlay de navigatie ook rechtstreeks op het ingebouwde display van je auto gebruiken. Dat hoeft overigens geen Audi of BMW te zijn; het werkt op alle CarPlay-hardware. Sluit je telefoon aan, start de HERE WeGo-app en je kunt wegrijden. De makers beloven dat er nog meer HERE WeGo-functies voor CarPlay aan zitten te komen.



We kunnen HERE WeGo toevoegen aan het lijstje van andere apps die al geschikt waren voor CarPlay, zoals Apple Kaarten, Google Maps, Flitsmeister, Waze, TomTom, Sygic en Magic Earth. We hebben een vergelijking van CarPlay navigatie-apps, waarin de meest populaire opties zijn opgenomen die er vanaf een vroeg moment bij waren. Vorig jaar augustus werd ook Maps.me CarPlay-geschikt.



HERE WeGo: ook voor fietsnavigatie

De CarPlay-versie van HERE WeGo is uiteraard bedoeld voor in de auto, maar de makers doen ook veel met andere manieren van vervoer. Zo houden ze rekening met verschillende manieren van openbaar vervoer-gebruik. Vrouwen blijken bijvoorbeeld heel ander reisgedrag te hebben, omdat ze een grotere variëteit aan taken op zich nemen en daardoor vaak meermaals per dag een ritje maken, terwijl mannen vaak maar eenmaal per dag van en naar het werk reizen. Reisapps zijn vaak ontworpen vanuit het oogpunt van de dagelijkse forens en HERE probeert daar iets aan te doen.

Dank aan tipgevers Ricardo en Ton!