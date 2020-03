Er is een groot onderzoek gedaan naar de waarde van high-end toestellen in de jaren na introductie. Uit dit onderzoek blijkt dat iPhones twee keer zo waardevast zijn als Android-toestellen. Je krijgt jaren na aanschaf veel meer terug voor de iPhone dan bijvoorbeeld een Samsung-toestel.

iPhones staan bekend om hun hoge aanschafprijs, maar een groot voordeel daarvan is dat de iPhones hun waarde ook lang vasthouden. Zo kun je nu nog een losse iPhone XR kopen voor zo’n €650, terwijl dit model alweer anderhalf jaar oud is. Bij Android-toestellen daalt de prijs een stuk sneller, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Gemiddeld daalt een iPhone in het eerste jaar met bijna 24% in waarde, terwijl Android-toestellen al zo’n 45% in waarde gedaald zijn na het eerste jaar.



‘iPhones twee keer zo waardevast als Android-toestellen’

Het onderzoek heeft gekeken hoeveel gebruikers nog voor hun gebruikte toestel krijgen na inlevering. De belangrijkste ontdekking van het onderzoek laat zien dat een iPhone na twee jaar zo’n 45,5% minder waard is, terwijl dat bij Android 71% is. Het contrast met Android-toestellen is dan ook groot. Bij Android is de waarde al na het eerste jaar gezakt met 45%. Dit geldt dan met name voor high-end toestellen met een startprijs van meer dan $700.

In 2019 deed vooral de Samsung Galaxy S10-serie het slecht. De waarde daalde in dat jaar sneller dan van de S9 in 2018. In de eerste negen maanden daalde de Samsung Galaxy S10+ met zo’n 45,3% in waarde, terwijl dit bij de S9+ in 2018 nog 30,2% was. Ter vergelijking: de iPhone XS Max daalde in 2019 met 25,5% qua inruilwaarde. In een tabel is ook te zien dat iPhones vrij geleidelijk in prijs dalen, terwijl dit bij Android vooral in het eerste jaar hard achteruit gaat.

De populairste iPhones die in 2019 ingeruild waren, waren de iPhone XS Max, iPhone 6s en iPhone X. Van alle iPhones was in 2019 de iPhone XR het meeste waardevast, gevolg door de iPhone XS en iPhone XS Max. Van alle niet-Apple toestellen behouden de Nokia’s het langst hun waarde, gevolgd door Sony en HTC. De statistieken zijn afkomstig van Amerikaanse winkels waar je je toestel voor een vergoeding kan inleveren.

Het voordeel van de snelle prijsdaling bij Android is dat je binnen een jaar na de release flink kan besparen op de high-end toestellen. Een mogelijke reden kan zijn dat er bij Android veel meer concurrentie onderling is, waardoor prijzen sneller dalen. Ben je van plan om je smartphone te verkopen of in te ruilen, dan weet je dus dat je daar bij de iPhone meer voor krijgt.

Meer resultaten van dit onderzoek vind je in het volledige verslag.

Onlangs deden we op iCulture onderzoek naar wat Nederlanders met hun oude telefoon doen. Daaruit bleek ook al dat de iPhone een stuk waardevaster is. In het volledige onderzoek lees je meer resultaten over dit onderwerp.