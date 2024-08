Google heeft tijdens het Made by Google-evenement diverse nieuwe producten aangekondigd, waaronder de Pixel Watch 3. Deze heeft allerlei sport- en gezondheidsfuncties die van Fitbit zijn overgenomen. Eén van die functies heet Loss of Pulse Detection, een op het eerste gezicht simpele functie die de hulpdiensten inschakelt bij een hartslag. Apple heeft in de loop van de jaren een flinke reeks gezondheidsfuncties toegevoegd aan de Apple Watch; daarom is het des te opmerkelijker dat zo’n basale functie ontbreekt. Google heeft ‘m wel. Interessant detail: de functie komt vanaf september maar in een beperkt aantal Europese landen beschikbaar, waaronder Nederland, Frankrijk en Ierland.

In het persbericht zegt Google: “Loss of Pulse Detection op Pixel Watch 3 is een opt-in-functie die verlies van hartslag detecteert en automatisch een oproep naar hulpdiensten doet als je niet reageert, zodat levensreddende zorg kan worden verleend.” Kortom: bij een hartstilstand waarschuwt Google de hulpdiensten. De Pixel Watch 3 gebruikt een combinatie van sensoren, AI en signaalverwerkende algoritmes. Normaal schijnt er een groen lampje om je polsslag te detecteren. Valt de polsslag weg, dan worden de infrarode en rode lampjes geactiveerd om te kijken of er toch een lichte polsslag is. De bewegingssensoren detecteren of je nog beweegt. Is dat niet het geval, dan begint er een timer af te tellen. Google werkte samen met cardiologen om de functie te ontwikkelen. Ook werd honderdduizenden uren aan data van echte personen gebruikt, waarbij werd gelet op een zo divers mogelijke groep. Tot slot huurde Google stuntmensen in om situaties zonder polsslag te simuleren.

Je zou denken dat Apple elke zijstraat heeft genomen om het leven van klanten op allerlei manieren te redden. Er zijn waarschuwingen voor hoge en lage hartslag, onregelmatige hartslag en meer. Ook kan de Apple Watch hulpdiensten inschakelen bij een val (valdetectie) en als je betrokken bent bij een botsing (crashdetectie). Dit kan zelfs als je in een gebied zonder mobiel bereik bent, door een SOS-signaal via de satelliet te sturen. Er zijn dan ook regelmatig hartverscheurende verhalen van mensen die op het nippertje zijn gered, dankzij de Apple Watch. Toch ontbreekt er nog iets.

Nooddiensten bellen bij hartstilstand

Als er helemaal geen polsslag meer is, ben je afhankelijk van omstanders om de hulpdiensten te bellen. Die zijn niet altijd in de buurt als het noodlot toeslaat, zeker nu steeds meer mensen alleen wonen. Google legt uit dat verlies van de polsslag kan optreden als gevolg van een hartstilstand, ademhalings- of bloedcirculatieprobleem, overdosis of vergiftiging. Er zijn dus allerlei situaties denkbaar waarin deze functie levensreddend kan zijn. In een filmpje legt Google uit hoe dit werkt. Er wordt niet alleen gekeken naar de polsslag, maar ook naar andere factoren, zoals beweging van het lichaam. Met behulp van AI wordt bepaald of het nodig is om de hulpdiensten in te schakelen.

Zoiets zou ook op een Apple Watch toegevoegd kunnen worden, vergelijkbaar met hoe de valdetectie nu werkt. Als de Apple Watch om de pols van de gebruiker zit en geen hartslag meer doorgeeft, verschijnt er een melding op het scherm of alles OK is. Reageert de gebruiker daar niet op, dan kan de smartwatch besluiten om de hulpdiensten bellen. Nu maar hopen dat Apple heeft opgelet en de functie al op de plank heeft liggen om in september aan te kondigen voor de Apple Watch Series 10.

Google Pixel Watch 3: verschijnt tegelijk met de Apple Watch Series 10

De Pixel Watch 3 is de derde generatie smartwatch van Google, waarbij flink wat functies van dochterbedrijf Fitbit zijn overgenomen, met name op het gebied van sport en gezondheid. De Pixel Watch 3 is voor het eerst verkrijgbaar in twee formaten: 41 mm en het nieuwe grotere formaat van 45 mm. De horloges zijn verkrijgbaar vanaf €399, ook in een cellular variant. Ze zijn nu in pre-order gegaan en worden over ongeveer een maand geleverd (o.a. bij Mediamarkt en Belsimpel). Rond die tijd ligt ook de Apple Watch Series 10 in de winkel.

