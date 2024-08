Tijdens voetbalwedstrijden hebben de officials hebben nog wel eens moeite om te zien of spelers buitenspel staan en of de bal wel over de lijn is geweest. Vaak moet de VAR eraan te pas komen om het te controleren, maar ook dit heeft nadelen, zoals het feit dat er de beelden maar vanuit een beperkt aantal cameraposities te bekijken zijn. De Premier League gaat daar in het seizoen 2024/2025 nu iets aan doen, door een nieuw systeem in te voeren waarbij tientallen iPhones worden ingezet. Ze leggen de situatie vast in een hoge framerate, vanuit verschillende hoeken.

Het systeem is ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf dat eerder al voor de MLB (honkbal) werkte. Het bestaat uit een systeem van tientallen met elkaar verbonden iPhones, die de actie vanuit meerdere hoeken vastleggen en AI gebruiken om een oordeel te vellen. Toch zal de scheidsrechter nog steeds de uiteindelijke beslissing nemen.

iPhone 14 detecteert buitenspel

Het systeem wordt intern ‘Dragon’ genoemd en bestaat uit smartphones van het model iPhone 14 of nieuwer. Ze zitten in een waterdichte behuizing van maximaal vier stuks, voorzien van ventilatoren en een stroombron. De beelden die de iPhones vastleggen worden ingevoerd in een softwareprogramma dat razendsnel analyses uitvoert, waarbij tussen de 7.000 en 10.000 datapunten per speler kunnen worden gevolgd. Eerdere systemen konden maar 30 tot 50 datapunten per speler aan. Alles is erop gericht om beter te kunnen checken of een speler buitenspel stond.

De buitenspelregel zegt dat een speler de bal niet mag ontvangen van een medespeler, terwijl hij zich op de helft van de tegenstander bevindt, tenzij er minstens twee verdedigende spelers tussen hem en het doel staan. Dit kan ook de keeper zijn. De regel is bedoeld om te voorkomen dat spelers blijven rondhangen bij het doel van de tegenstander, wachtend op een kans om de bal te ontvangen. Buitenspel is niet altijd nauwkeurig te detecteren, omdat het vaak om kleine afstanden gaat en omdat er soms een speler het uitzicht belemmert. Het nieuwe systeem moet in staat zijn om de metingen veel nauwkeuriger en sneller te doen. Het voorkomt ook dat het spel steeds moet worden onderbroken om de VAR te raadplegen.

28 iPhones op het voetbalveld

Het systeem bestaat in eerste instantie uit 28 iPhones, maar kan gemakkelijk worden opgeschaald als er behoefte is aan meer beeldmateriaal van andere delen van het veld. Met de iPhones is het mogelijk tot 200 beelden per seconde vast te leggen, terwijl de huidige VAR-systemen maar 50 of 60 fps aankunnen. Met machine learning en AI zou het zelfs mogelijk moeten zijn om potentieel buitenspel al te signaleren voordat het plaatsvindt. De framerate kan dan worden opgevoerd om de nauwkeurigheid te verhogen.

Premier League-kopstuk Tony Scholes heeft hoge verwachtingen van het systeem. Hij denkt dat zijn competitie de nieuwste en meest accurate technologie in huis heeft gehaald, waardoor de buitenspelregel consequenter zal worden toegepast. Maar of de fans het een betere oplossing vinden dan de VAR? Dat zullen we de komende maanden gaan meemaken. Meer info over het systeem zelf vind je bij de makers, Genius Sports.

De Premier League is te zien bij Viaplay, waar je ook de Bundesliga en de Formule 1 kunt kijken. Ook in Nederland is de Eredivisie weer begonnen en kun je voetbal kijken bij de bekende (commerciële) kanalen, ook op je iPhone, iPad en Apple TV.