Volgens analist Ming-Chi Kuo zijn de iPhone SE Plus en de iPhone 12-modellen met mmWave 5G vertraagd. Maar er is ook goed nieuws: de iPhone SE 2020 doet het beter dan verwacht.

iPhone SE Plus met halfjaar vertraging

Ben je op zoek naar een grotere versie van de iPhone SE 2020, dan zul je nog meer dan een jaar moeten wachten, als het aan Kuo ligt. Het instapmodel met extra groot scherm volgt de iPhone 8 Plus op. Het toestel zou aanvankelijk in de eerste helft van 2021 verschijnen, wat Kuo betreft en het belooft echt iets bijzonders te worden. De iPhone SE Plus krijgt volgens geruchten een bijna randloos scherm, vergelijkbaar met de iPhone 11-serie. Er zit echter geen Face ID in, maar de Touch ID-sensor is verwerkt in de zijknop aan de rechterkant. Qua schermgrootte wordt gesproken over 5,5-inch of 6,1-inch zonder notch.



‘Slecht jaar voor Apple’

Ook denkt Kuo dat de massaproductie van de iPhone 12 later van start kan gaan dan gebruikelijk tijdens de productiecyclus. Het lijkt geen gunstig jaar te worden voor Apple: vanwege de onzekerheden door het coronavirus kiezen consumenten liever voor een goedkoop instapmodel, of stellen ze hun aankoop helemaal uit. Dat de SE 2020 het beter doet dan verwacht, komt omdat de verwachtingen volgens Kuo al bij voorbaat laag waren.

Hij verwacht dat er tussen de 12 en 14 miljoen stuks van de iPhone SE worden verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar. In het derde kwartaal gaat het om ongeveer 10 miljoen stuks. Kuo spreekt echter van een ‘consumption downgrade’: in plaats van duurdere toestellen kiezen mensen liever voor een instapmodel. Dat kan gevolgen hebben voor de iPhone 11-serie, die daardoor minder goed verkoopt. Kuo’s werkgever TF International Securities verlaagt de verwachtingen met 30 procent vanwege de negatieve invloed van COVID-19.

iPhone 12-productie vertraagd

Apple moet het aansturen van de iPhone 12-productie op afstand doen en heeft meer taken neergelegd bij lokale medewerkers. Daardoor is vertraging ontstaan tijdens het testproces. Er staan vier nieuwe modellen gepland en Kuo verwacht dat Apple ze stapsgewijs op de markt zal brengen. In september zijn de modellen met 6,1-inch en 5,4-inch scherm als eerste aan de beurt. De grootste 6,7-inch iPhone 12 komt echter pas in oktober in massaproductie, omdat deze het meest gecompliceerd is, denkt Kuo.

Het is mogelijk dat Apple alle modellen in één keer aankondigt, maar dat je op sommige modellen langer moet wachten. Bij de iPhone X en iPhone XR gebeurde dit ook al. Door mmWave kunnen de iPhone 12-modellen nog verder opschuiven in de tijd, vanwege veranderingen in het antenne-ontwerp. Dit heeft te maken met veranderingen in het design van de antenna-in-package (AiP), het systeem van antennes in de iPhone. Het testlab daarvoor is momenteel gesloten en kan geen controles uitvoeren. Als het coronavirus in juli niet onder controle is, zal het aantal modellen met mmWave slechts 5-10% van het totaal zijn. Eerder verwachtte Kuo 15-20%.

Alle iPhone 12-modellen hebben naar verwachting 5G-functionaliteit, waarbij ze zowel mmWave als sub-6GHz-banden ondersteunen.