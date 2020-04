Dinsdagavond werden we bijgepraat over de maatregelen tegen het coronavirus. Eén ding kwam daarbij niet ter sprake: de corona-app die het ministerie van Volksgezondheid wil laten ontwikkelen. Toch zijn er ontwikkelingen: minister De Jonge wil in vier weken tijd zelf een corona-app laten maken.

Corona-app in vier weken klaar

Dat schrijft de minister van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. De app moet veilig zijn, mag de privacy niet schaden en moet open source zijn. De zeven apps die het afgelopen weekend werden gepresenteerd tijdens een appathon vallen af en worden niet verder ontwikkeld. De Jonge kreeg kritiek vanwege de haast waarmee hij binnen enkele weken een app wil laten ontwikkelen. Met gebundelde krachten denkt De Jonge nu toch in korte tijd een app te kunnen maken, die aan alle eisen voldoet. Daarvoor moet een consortium worden ingeschakeld, die de app onder strenge leiding gaan ontwikkelen. Mogelijk kunnen bouwers van de eerdere apps eraan meedoen.



De Jonge is in zijn brief optimistisch:

Ik heb geconstateerd dat er een goede basis in kennis en vergevorderde oplossingen is om verder op te bouwen. Daarom is het mijn inzet om snel te kunnen beschikken over een team met de juiste bouwers en ook met experts op het gebied van onder andere informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en inclusie.

De nieuwe app moet rond 19 mei klaar zijn, als de volgende ronde van corona-maatregelen wordt ingevoerd en er mogelijk een versoepeling plaatsvindt. Momenteel zijn er vijf Europese landen die een corona-app hebben, waarbij je een waarschuwing krijgt als je in de buurt van een besmette patiënt bent geweest. De apps zijn omstreden, omdat ze vaak niet veilig genoeg zijn en een precedent scheppen. Ze wekken de indruk dat het volgen van mensen, zowel qua locatie als contacten, oké is.

Als voorbeeld wordt vaak verwezen naar TraceTogether, een app uit Singapore om corona-contacten te traceren. Die wordt echter maar door een op de vijf inwoners te worden gebruikt en werkt op iOS alleen als je de app continu op de voorgrond open hebt staan. Frankrijk wil daarom dat Apple de beveiliging van Bluetooth versoepeld, zodat Bluetooth-apps ook op de achtergrond actief kunnen zijn en data kunnen uploaden.