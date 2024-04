Ziggo zou een grote slag hebben geslagen en de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 vanaf 2025 hebben gekocht. Dat beweert GPBlog op basis van een “betrouwbare bron” rond het biedingsproces. Het is onduidelijk hoeveel Ziggo voor de uitzendrechten gaat betalen. VodafoneZiggo zou op dit moment nog als enige in gesprek zijn met de commerciële eigenaar van de Formule 1-rechten (FOM), over de Nederlandse uitzendrechten na 2024. Eerder waren er al geruchten dat VodafoneZiggo een hoger bod dan Viaplay had neergelegd bij de FOM. Als de geruchten kloppen, dan keert de Formule 1 terug naar Ziggo en Ziggo Sport. Omdat er nog maar één partij is overgebleven, zou Ziggo snel naar buiten willen treden met het nieuws.

Dit betekent het voor jou

De terugkeer van Formule 1 naar Ziggo heeft een aantal voordelen voor F1-liefhebbers. Het betekent dat je gewoon via een normale tv-zender kunt kijken naar alle vrije trainingen, kwalificaties en races. Bij Viaplay is het momenteel zo, dat je alleen nog via een app kunt kijken.

Ook zal de beeldkwaliteit waarschijnlijk verbeteren, waardoor je de races weer in 4K-kwaliteit kunt kijken als je over een geschikte decoder en televisie beschikt. Momenteel hebben 2 miljoen klanten hebben een Mediabox Next, Next Mini of Mediabox XL.

Een ander pluspunt is dat Ziggo-klanten waarschijnlijk zonder extra kosten kunnen kijken naar de Formule 1. Vast internet hebben veel huishoudens toch al nodig, dus dan is ‘gratis’ Formule 1 daarbij mooi meegenomen. Het scheelt een gezin ongeveer 150 euro per jaar, als het Viaplay-abonnement vervalt. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat je abonnee bij Ziggo moet worden. De provider biedt Internet & TV-pakketten met Ziggo Sport Totaal aan vanaf ca. 75 euro per maand, maar er zijn vaak speciale aanbiedingen om goedkoper over te stappen. Zo kun je vaak het eerste halfjaar voor half geld kijken en krijg je extra tv-pakketten op proef.

De F1 gaat waarschijnlijk terugkeren naar het open kanaal van Ziggo Sport, maar om zeker te weten dat je alles ziet kun je je abonneren op Ziggo Sport Totaal. Ziggo heeft al de rechten van de Europese voetbalcompetities, de MotoGP en Formule E.

Klanten van andere providers zoals KPN, Odido, Caiway, Canal+ en dergelijke zullen voor de Formule 1 een aanvullend abonnement nemen op de betaalzender Ziggo Sport Totaal:

Tot slot is het goed nieuws voor fans van Olav Mol en Jack Plooij, want die zullen waarschijnlijk naast het commentaar van Rick Winkelman weer een belangrijke rol krijgen.

Waarom Ziggo?

Voor VodafoneZiggo is het belangrijk om de Formule 1 terug te halen naar Ziggo (Sport). Met het gratis aanbieden van Formule 1 aan abonnees heeft Ziggo een sterkere concurrentiepositie als het gaat om tv en vast internet. Het bedrijf heeft grote moeite om te concurreren met glasvezelaanbieders, zo blijkt uit cijfers van moederbedrijf Liberty Global. Een prijsverhoging pakte vorig jaar verkeerd uit, waardoor nog meer klanten vertrokken. In een jaar tijd nam het aantal breedbandklanten met 123.000 af.

De uitzendrechten voor de Formule 1 waren sinds 2022 in handen van Viaplay. Dat contract loopt eind 2024 af en daarmee wordt de toekomst van Viaplay onzeker. Veel Nederlanders zijn alleen klant bij Viaplay geworden om naar Max Verstappen te kunnen kijken. Toch denkt de Nederlandse baas van Viaplay dat de streamingdienst nog steeds voldoende te bieden heeft als de Formule 1 wegvalt. Viaplay heeft nog wel de rechten voor de Engelse Premier League, de Duitse Bundesliga en PDC Darts. Een deel van die Nederlandse sportrechten zou Viaplay kunnen verkopen, bijvoorbeeld aan Amazon. Dat gebeurde in Scandinavië al.