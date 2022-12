Philips Hue heeft een nieuwe scene toegevoegd voor gebruikers. Met 'Natuurlijk licht' kun je het verloop van daglicht nabootsen, dat in de loop van de dag verandert. Het is te vinden in de Philips Hue-app versie 4.32.

Philips Hue met natuurlijk licht

Je gaat deze scene niet zo snel gebruiken met de Philips Hue Festavia-kerstlampjes, maar voor de badkamer of de woonkamer kan het een mooie toevoeging zijn. De fabrikant kondigde de functie eerder al aan en wilde het afgelopen zomer beschikbaar stellen. Het heeft iets langer geduurd, maar nu is het dan echt te gebruiken. Natuurlijk licht gebruikt verschillende tinten van koel tot warm licht, waarmee je afwisselend kunt concentreren en ontspannen. Het sluit beter aan op je natuurlijke verloop van de dag en de invloed daarvan op je lichaam. Ook houdt het rekening met het biologische ritme van je lichaam, oftewel je circadiaan ritme.



Is Natuurlijk licht niet te zien als je de scene-galerie van Philips Hue opent, terwijl je de app wel hebt bijgewerkt naar de nieuwste versie? Dan helpt het om de app even af te sluiten en opnieuw te starten.

De lampen passen zich automatisch aan bij de taken die je gedurende de dag uitvoert. Het begint met heldere en koele kleurtonen zodat je ’s ochtends energie krijgt. Daarna volgt een periode van concentratie, terwijl je later op de middag wat rustiger aan doet. In de loop van de avond schakelen de lampen over van ontspannen naar rusten, om uiteindelijk te eindigen op de stand ‘Nachtlampje’. Standaard zijn deze instellingen al door Philips Hue gekozen, maar je kunt ze ook aanpassen aan jouw behoeften. Begin je om 18:00 uur al met ontspannen, dan kan dat ook. En ben je iemand die rond 18:00 uur juist het beste werkt, dan zou je op dat moment de concentratie-stand kunnen inschakelen. Elk tijdsblok moet minstens 30 minuten lang zijn. Een minuut voordat het volgende tijdsblok begint, zullen de lampen geleidelijk hun kleur aanpassen.

Adaptive Lighting, maar dan van Philips Hue

Om natuurlijk licht te kunnen gebruiken heb je een Hue Bridge en de nieuwste versie van de app nodig. Daarnaast heb je minimaal één White Ambiance- of een White and Color Ambiance-lamp nodig. Je kunt het ook toewijzen aan een lichtknop. Zodra je de scene activeert wordt het licht in de loop van de dag dynamisch aangepast. In feite gaat het hier om een variant op de HomeKit-functie Adaptive Lighting, waarbij ook de kleurtemperatuur wordt aangepast aan het moment van de dag. Bij Philips Hue heb je wel wat meer invloed op de instellingen. Je kunt voor de gehele 24 uur van de dag bepalen welke kleurinstelling wordt gekozen.

