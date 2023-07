Ambilight tv’s van 2023 verliezen Philips Hue-functie

Philips Ambilight-televisies zonder Hue-integratie

De ene Philips is de andere niet. Terwijl de Philips-televisies door één bedrijf (TVision) worden gemaakt, wordt de Philips Hue-lampen door een heel ander bedrijf (Signify) gemaakt. Ze plakken allebei de merknaam ‘Philips’ op hun producten, maar opereren geheel zelfstandig. De maker van de televisies heeft inmiddels officieel bevestigd dat de Philips Hue-integratie er niet meer in zit. In het verleden waren er al diverse problemen met deze integratie, bijvoorbeeld omdat de Gradient-lampen niet door de Ambilight-televisies worden ondersteund. En de Ambilight+Hue-app bestaat ook al lang niet meer.



Daarnaast zijn vele mogelijkheden onbenut gebleven. Zo is het nooit mogelijk geweest om de ledlampen van een Ambilight-tv aan te sturen op momenten dat de televisie uit staat.

Ambilight is de kleurtechnologie op Philips TV’s, waarbij de kleuren van het scherm op de muur geprojecteerd worden. Dit geeft veel meer sfeer en zorgt voor een meeslepende ervaring tijdens het kijken van een film. Je kunt het nog mooier maken door de Hue-lampen te koppelen met Ambilight, zodat de hele kamer meekleurt. Dit is Ambilight+Hue.

Met een Ambilight-tv kun je de ledlampen achterop je televisie laten reageren op beeld en geluid. Om het werkend te krijgen heb je een Philips Ambilight-tv nodig van de afgelopen jaren (dus 2022 en eerder). Daarnaast heb je een Hue Bridge nodig, liefst het meest recente model.

De tv moet verbonden zijn met de Bridge om het werkend te krijgen. Uiteraard heb je ook een paar gekleurde Philips Hue-lampen of -lightstrips nodig, want met lampen in wittinten zie je er niets van. De lampen moeten verbonden zijn met de Bridge en je moet de Hue-app op je iPhone geïnstalleerd hebben – maar dat zal bij mensen die Philips Hue al in gebruik hebben, vaak al het geval zijn. Verder moet je tv goed zijn ingesteld en verbonden met je wifi-netwerk thuis.

Een Philips Ambilight-tv koop je vanaf ca. 400 euro bij winkels zoals Coolblue. Bij MediaMarkt kun je vanaf ca. 300 euro terecht.

Wat nu?

Heb je een bestaande Ambilight-tv, dan kun je de functie gewoon blijven gebruiken. Ben je van plan om een nieuwe Ambilight-tv van Philips uit de 2023-line-up te kopen, dan is de koppeling met de Hue-lampen niet meer mogelijk. Je zou dan net zo goed voor een tv van een ander merk kunnen kiezen. Signify heeft voor de weergave van kleuren de Philips Hue Sync Box (ca. 250 euro), die met vrijwel elk merk tv-toestel werkt. Voor recente Samsung-televisies (vanaf 2022) is er de prijzige Hue Sync TV-app van €129,- waarmee je je lampen kunt synchroniseren met alles op het scherm.

Voor het meekleuren van de muur zou je een Philips Hue-lightstrip kunnen gebruiken. Verder heeft Signify speciale lightstrips die je achterop tv’s en monitors kunt plakken. Mocht je geen zin hebben om een Sync Box te kopen, dan is er sinds kort ook de Nanoleaf 4D Lightstrip voor televisie.