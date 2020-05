Facebook lijkt toch nog te weten dat de iPad bestaat. Je kan namelijk nu Facebook op de iPad in Split View en Slide Over gebruiken.

De iPad is bij Facebook al lange tijd het ondergeschoven kindje. Instagram en WhatsApp hebben nog altijd geen iPad-versie en de Facebook-app zelf loopt qua functies en design flink achter op de iPhone-versie. Het is dan ook enigszins een verrassing dat Facebook op de iPad nu uitgebreid is met twee nieuwe functies, die al sinds iOS 9 (!) beschikbaar zijn voor ontwikkelaars. Met Split View en Slide Over in Facebook kun je door je tijdlijn bladeren terwijl je een andere app gebruikt.



Facebook met Split View en Slide Over

De afgelopen tijd zie je dat steeds meer apps ondersteuning krijgen voor deze iPad-multitasking functies. Wellicht heeft dit Facebook wakker geschud en de ontwikkelaars doen besluiten om de Facebook-app ook maar uit te breiden met deze mogelijkheden. Met Slide Over plaats je de Facebook-app in een smalle kolom over een andere app op de achtergrond. Door op het liggende streepje bovenaan het venster naar rechts te vegen, haal je hem weer uit beeld. Wil je je tijdlijn weer even snel bekijken, dan veeg je simpelweg vanaf de rechterkant van het scherm weer naar links.

Met Split View zet je de app direct naast een andere app die deze functie ondersteunt. Je kan daardoor twee apps tegelijk gebruiken. Als je de hoop had dat je via Drag & Drop een linkje makkelijk kan verslepen van de Facebook-app naar Safari, heb je het helaas mis. De Facebook-app biedt geen ondersteuning voor Drag & Drop, dus je kan niet makkelijk content uitwisselen tussen Facebook en een andere app.

Het is te hopen dat zodra WhatsApp of Instagram ooit naar de iPad komen, er direct ondersteuning is voor Split View en Slide Over. Maar met Facebook aan het roer weet je het helaas nooit.