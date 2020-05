‘Magic Keyboard trekt accu leeg’

Het Magic Keyboard voor iPad heeft het voordeel dat er een multi-touch trackpad in zit en dat de toetsen voorzien zijn van achtergrondverlichting. Toch is niet iedereen blij: sommige gebruikers merken dat de accu van hun iPad snel leegloopt als ze het toetsenbord gebruiken met ingeschakelde toetsverlichting. Ook zou er bovenmatig stroomverbruik optreden op het moment dat de iPad niet gebruikt wordt. Het Magic Keyboard heeft geen eigen batterij en krijgt z’n stroomvoorziening van de iPad, via de Smart Connector.



Zelf heeft Apple geen officiële informatie over de verwachte batterij- of gebruiksduur gegeven, waardoor onduidelijk is wat normaal gedrag is. Dergelijke toetsenborden gaan meestal een paar maanden mee als ze hun eigen interne accu hebben. Als de accu van de iPad Pro snel leeg gaat, dan zou dat eerder moeten komen door het grote scherm of de snelle processor.

Achtergrondverlichting blijft aan

Eén van de mogelijke oorzaken is dat bij sommige mensen de achtergrondverlichting van het Magic Keyboard aan blijft, ook al staat de iPad zelf uit of in slaapstand. Anderen hebben weer heel diverse ervaringen. Iemand van iPad Insight-blog raakte in ongeveer twee uur typen ongeveer 25% van de acculading kwijt, terwijl de achtergrondverlichting niet eens was ingeschakeld. Nadat het product door Apple was omgeruild ging de batterij in een uur tijd ongeveer 6% omlaag.

Het is nog niet duidelijk of het een software- of hardwareprobleem is, of beide. Wel kan het zin hebben om contact met Apple Support op te nemen als je er last van hebt, want bij zo’n prijzig accessoire wil je natuurlijk wel dat het goed werkt.

Eerder waren er ook al problemen met het Magic Keyboard. Toen bleek dat de speciale passthrough-oplaadpoort niet werkt bij accessoires van derden.

Je leest meer over het Magic Keyboard voor iPad in onze round-up. Binnenkort hebben we ook een review.

