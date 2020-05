Update 10:00 uur: Er zijn nog meer manieren om je eigen WWDC Memoji te maken. De afbeelding hieronder is gemaakt met Photoshop en dat geeft je de mogelijkheid om ook een gouden of zilveren MacBook te gebruiken. Je kunt ook gebruik maken van een Shortcut, zoals Andy hier uitlegt.



Via: @choreographics

Maak je eigen WWDC Memoji!

Met de Memoji wil Apple duidelijk maken dat je dit jaar virtueel aanwezig kunt zijn bij WWDC 2020 nieuwe stijl. Er zijn afbeeldingen van een stuk of 15 personen in het promofilmpje dat Apple had gemaakt. Maar jij zit er niet bij. Dat kun je rechtzetten door een WWDC Memoji-sticker van jezelf te maken. In een video van The Tech Rabbi wordt het uitgelegd. Je kunt je eigen Memoji met MacBook maken en zelfs de stickers kun je aanpassen. Je gebruikt hiervoor de Adobe Spark Post-app voor iPhone, die gratis te downloaden is.





Heb je eenmaal je Memoji uit de Berichten-app gehaald, dan kun je ze met de website Clean PNG opslaan als transparante stickers. Daarna importeer je alle afbeeldingen in Adobe Spark en plaats je ze op en rond de MacBook. Het klinkt allemaal erg simpel en als je de video bekijkt valt het ook eigenlijk wel mee. Je moet er alleen even de tijd voor nemen. Er zijn ongetwijfeld nog andere manieren om het te doen.

Hieronder vind je de downloadlink voor de app:

Apple kondigde vorige week aan dat WWDC op 22 juni van start gaat. De datum voor de keynote is nog niet officieel bevestigd, maar we kunnen er vanuit gaan dat het maandag 22 juni om 19:00 uur Centraal-Europese tijd is. Alle 23 miljoen geregistreerde ontwikkelaars kunnen gratis meedoen via de website en de app. Ze kunnen ook vragen stellen. Daarnaast heeft Apple een uitdaging voor studenten bedacht: je moet je werk laten zien door een Swift Playground te maken. De winnaars krijgen een WWDC20-jack met bijbehorende pins. Je kunt wereldwijd meedoen en hebt tot zondag 17 mei de tijd. Opschieten dus!