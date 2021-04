IKEA gaat flink investeren in augmented reality-apps. De nieuwe IKEA Studio-app werkt op de iPhone, maar de ontwikkelaars zeggen dat hij eigenlijk gemaakt is voor 'Apple Glass', de nog niet aangekondigde AR-bril van Apple.

IKEA Studio is ontworpen voor AR-bril

Met IKEA Studio kun je meubels in de kamer plaatsen, zodat je een idee krijgt hoe het meubelstuk in jouw huis eruit ziet. Er was al een IKEA Place-app waarmee dit kon, maar IKEA Studio gaat een stap verder. De app maakt gebruik van de LiDAR-sensoren in de iPhone. Je kunt een complete 3D-inrichting voor je woning plannen, inclusief ramen en deuren, zodat je precies weet of er nog ruimte is voor een Billy. Daarna kun je meubels plaatsen, de kleur van de wand aanpassen, decoraties ophangen en je ontwerp delen met anderen. De app is momenteel alleen beschikbaar in TestFlight, voor mensen die een uitnodiging hebben ontvangen.



Met een dergelijke app kun je miskopen voorkomen. Je hebt al kunnen zien of een meubelstuk past en hoe het staat. IKEA Studio is ontstaan uit een samenwerking tussen het Zweedse meubelhuis en het designlab SPACE10 uit Kopenhagen. Interessant is dat SPACE10 vertelde dat de app eigenlijk bedoeld is om op ‘Apple Glass’ te worden uitgebracht. “Hoewel we een mobiele toepassing hebben ontwikkeld, zijn we ook geïnteresseerd in wat apparaten zoals brillen voor deze technologie zouden kunnen betekenen”, aldus Tommy Campbell , hoofd digitaal design bij SPACE10.

“Daarom hebben we heel bewust gekozen voor een visie op Studio, die zowel op de smartphone als in een bril-achtige omgeving kan bestaan. We hebben ook een nieuwe renderer reality-kit van Apple gebruikt waarmee we een niveau van detail op deze modellen kunnen bereiken dat nog niet eerder mogelijk was in IKEA’s AR-portfolio.”

Hoewel de designer niet bevestigt dat Apple een speciale AR-bril aan het maken is, wordt er al wel rekening mee gehouden. IKEA was in september 2017 de launch partner voor ARKit. Tijdens de keynote van iOS 11 werd alvast getoond wat je er zoal mee kunt doen. Een paar maanden eerder noemde Tim Cook al de mogelijkheid om meubels in een ruimte te plaatsen als belangrijk voorbeeld.

Je kunt je hier aanmelden voor de beta via TestFlight.