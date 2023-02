iMessage op je Windows pc

Je kunt telefoongesprekken starten en ontvangen, tekstberichten verzenden en ontvangen en de notificaties van de iPhone zien op je pc-scherm. Na het koppelen van de iPhone met de pc (dit werkt via Bluetooth) geef je toestemming om de functionaliteit te gebruiken. Je hebt vervolgens beperkte iMessage-functies tot je beschikking. Er zijn geen groepschats en je kunt geen foto’s en video’s versturen. Ook kun je niet de volledige historie van eerdere berichten zien.



Voor wie een hekel heeft aan de groene spraakballonnen in iMessage , is er een ander minpunt. Alle chats verschijnen in grijze bubbels, waardoor je geen onderscheid meer ziet tussen sms-berichten en iMessage-berichten. Wil je het proberen, dan kun je de vernieuwde app downloaden voor Windows Insiders ( aanmelden kan hier ). Microsoft gaat met een klein percentage testers van start. Later zal het aantal deelnemers gaandeweg opvoeren.

“We sturen de berichten heen en terug via Bluetooth”, legt Yusuf Mehdi van Microsoft uit. “Ik denk dat Apple ze daarna als iMessage-berichten doorstuurt, zodra ze hun systemen bereikt hebben”. Dat klinkt niet alsof Microsoft nauw heeft samengewerkt met Apple om deze functie voor elkaar te krijgen.

Je krijgt alleen berichten te zien die via Phone Link zijn verzonden of ontvangen. Dit heeft wellicht iets met privacy te maken. Phone Link werkt ook met Android-toestellen en biedt daar meer functionaliteit, maar het is een mooie eerste stap. Microsoft is niet eerder in staat geweest om berichten of telefoongesprekken van de iPhone door te sturen.

“Het is iets wat we al langere tijd wilden doen”, aldus Mehdi. “De ervaringen met Android zijn behoorlijk goed en we vonden dat we ook iets voor iPhone moesten doen.” Microsoft biedt al wel samenwerking met iCloud Foto’s. Je kunt de foto’s die je met de iPhone hebt gemaakt bekijken in de Foto’s-app voor Windows.