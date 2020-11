eufyCam 2 Pro in de Apple Store

Apple biedt de eufyCam 2 Pro in een set van twee camera’s en een basisstation aan voor €359. Dezelfde set vind je ook bij Amac voor een tientje goedkoper. Houd onze Black Friday-deals in de gaten voor nog betere prijzen. Het feit dat Apple de set nu zelf aanbiedt is echter wel een teken dat moederbedrijf Anker serieus wordt genomen als fabrikant.



De bundel bestaat uit twee camera’s en een basisstation. Het interessante van deze set is dat het niet alleen met HomeKit werkt, maar ook met HomeKit Secure Video, zodat je je camerabeelden in de cloud kunt opslaan. Dit vereist wel een betaald iCloud-account. Voor deze twee camera’s heb je een 2TB iCloud-account van €9,99 per maand nodig. Die opslag mag je helemaal vrij gebruiken, want de camerabeelden gaan niet ten koste van de 2TB. Voor Apple is het een slimme manier om extra diensten te verkopen. Je bent echter niet verplicht om HomeKit te gebruiken. Afzien van HomeKit heeft zelfs nog een voordeel: betere beeldkwaliteit.

Het is de eerste keer dat de Apple Store een slimme camera verkoopt die door Anker is gemaakt. Je hebt bij deze cameras een 2K-resolutie, maar bij gebruik van HomeKit wordt dit teruggeschaald naar 1080p. Je kunt dan in feite net zo goed de gewone eufyCam 2 nemen (zonder ‘Pro’) achter de naam, die momenteel momenteel voor €279 verkrijgbaar is. Die is namelijk standaard 1080p en dat is ook het maximale wat je het HomeKit kunt krijgen.

De camera is draadloos, kan mensen herkennen en werkt met activiteitenzones. Voor het opladen gebruik je een micro-usb-kabel. De lens heeft een diafragma van f/2.0 en de fotogevoelige sensor laat relatief veel licht binnen. Dit levert ook bij nachtelijke beelden een goed resultaat op. De kijkhoek is 140 graden. Je kunt ze binnen en buiten gebruiken, dankzij de IP67 rating.

De eufyCam 2 Pro biedt verder aanpasbare notificaties, audio in twee richtingen en nachtzicht in kleur en infrarood. De batterij gaat 12 maanden mee. Zoek je een andere camera met HomeKit Secure Video? Bekijk dan eens onze round-up!

