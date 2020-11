Apple zou de ondersteuning voor de iPhone 6-serie helemaal willen stoppen als in 2021 de volgende grote iOS-update uitkomt. De iPhone 6s dateert uit september 2015 en had als belangrijkste vernieuwing de ondersteuning voor 3D Touch. Een paar maanden later volgde de enorm populaire iPhone SE in maart 2016. Beide beschikken over dezelfde chip. Apple biedt meestal vijf jaar lang nog updates met nieuwe functies aan voor de toestellen. Daarna volgen alleen nog updates waarin beveiligingslekken en andere problemen worden opgelost. Voor de iPhone 6s en 2016-versie van de iPhone SE lijkt dat moment nu te zijn aangebroken.



Deze bewering wordt gedaan door de Israelische site The Verifier, die niet zo’n best track record heeft. Maar bij de ondersteuning van toestellen voor iOS 14 bleken ze het wel correct te hebben voorspeld. Het is ook een logische stap dat de iPhone 6s, iPhone 6s Plus en iPhone SE nu gaan afvallen. Zij zullen blijven steken op iOS 14 – en voor mensen die toch niet zoveel met hun toestel doen, zal dat niet direct een probleem zijn.

De keuze of bepaalde toestellen nog een update krijgen laat Apple vaak afhangen van de processor. In dit geval is het de A9-chip, die voor de aanstaande functies waarschijnlijk te weinig power bevat om ze soepel te kunnen uitvoeren. Bij iOS 13 vielen de iPhone 6, iPhone 5s, zes de generatie iPod touch, eerste generatie iPad Air en derde generatie iPad mini af.

Geschikte toestellen voor iOS 15

Als het gerucht klopt, dan zou het betekenen dat iOS 15 geschikt is voor de volgende iPhones:

Heb je nog een iPhone 6s of iPhone SE 2016 en bevalt het kleine formaat je wel, dan heb je genoeg keuze. De tweede generatie iPhone SE ziet er qua uiterlijk vrijwel hetzelfde uit als de iPhone 6s en is een logische upgrade voor mensen die nu bang zijn dat ze zullen vastlopen. In dit toestel zit een veel nieuwere A13-chip. Zoek je een nog kleiner formaat toestel, dan kun je ook voor de iPhone 12 mini kiezen. Die heeft een groter scherm en heeft intern nog nieuwere componenten. Maar hij is ook een tikje duurder.

We verwachten dat Apple tijdens WWDC 2021 de nieuwe functies van iOS 15 aankondigt. Geruchten over toekomstige functies zijn nog niet uitgelekt.