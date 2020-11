Windows Migratie-assistent voor Big Sur

De tool is geschikt voor iedereen met Windows 7 of nieuwer en kan worden gebruikt om je data over te zetten van een Windows-pc naar een Mac. Daarbij worden contactgegevens, agenda’s, e-mailaccounts, muziek, foto’s, films en andere bestanden overgezet. Versie 2.3.0.0 bevat geen nieuwe functies, maar voegt als enige vernieuwing toe dat het nu ook voor Big Sur geschikt is.



Na de installatie op een pc start de tool vanzelf. Je kunt het in combinatie met de Setup Assistant of de Migratie-assistent in de Hulpprogramma’s gebruiken. Nadat je hebt aangegeven dat je wilt overstappen moet je je beheerdersnaam en -wachtwoord invoeren, je pc kiezen uit de lijst en codes invoeren die op het scherm van de Windows-pc en mac verschijnen. Ook moet je aangeven welke data je wilt overzetten. De rest gebeurt vanzelf.

Tenminste, als er niets misgaat. Apple bracht macOS Big Sur op 12 november uit, met een nieuw visueel uiterlijk, nieuwe menubalken, een Berichtencentrum en widgets. Ook zijn apps als Safari, Berichten, Apple Kaarten en meer flink aangepast. De introductie liep alleen niet zo gesmeerd: mensen konden de update op de avond zelf bijna niet downloaden en het opstarten van apps ging ook mis. Inmiddels zijn de grootste problemen wel opgelost.