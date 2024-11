Er breekt weer een nieuw hoofdstuk aan in de strijd tussen de EU enerzijds en Apple anderzijds. Enkele lokale consumentenorganisaties, zoals die uit België en Duitsland, hebben samengewerkt met de Europese Commissie voor het opstellen van nieuwe richtlijnen voor in dit geval Apple. Zij vinden dat Apple moet stoppen met bepaalde geo-blokkades, oftewel blokkades waardoor je geen toegang hebt tot sommige digitale diensten op basis van je fysieke locatie.

EU: ‘Consumenten moeten elke app uit elk Europees land kunnen downloaden’

In een nieuw persbericht bespreekt de EU drie punten, die alledrie betrekking hebben op de Apple Media Services. Dit is de overkoepelende naam waar onder andere de App Store, Apple Music en Podcasts onder vallen. Allereerst moeten alle Europese gebruikers dezelfde online toegang hebben. Dat komt erop neer dat dat je als Nederlandse gebruiker ook eenvoudig bijvoorbeeld de Spaanse versie van Apple Music of Apple Podcasts moet kunnen gebruiken.

Op dit moment hebben gebruikers alleen toegang tot de versies die gemaakt zijn voor het land waarop het Apple Account geregistreerd is. Het is niet eenvoudig om van land te wisselen: je moet dan een tweede Apple Account aanmaken en ertussen wisselen. Dat zou tegen de huidige anti-geo-blocking regels van de EU zijn.

Ten tweede kunnen gebruikers alleen een betaalmethode gebruiken die beschikbaar is in het land waar het Apple Account geregistreerd is. Ook dat zou volgens de EU moeten veranderen. Tot slot geldt er nog een beperking op het downloaden van apps waar de EU vanaf wil. Je kan vanuit Nederland niet eenvoudig wisselen naar bijvoorbeeld de Duitse App Store, als daar een app in staat die je graag wil downloaden en niet beschikbaar is in de Nederlandse App Store. De EU wil dat het voor gebruikers mogelijk is om naar een andere lokale App Store te gaan als ze bijvoorbeeld op reis zijn of tijdelijk in dat land verblijven.

De huidige vorm van regiogebonden diensten zou in strijd zijn met EU-regels. Apple heeft nu een maand de tijd om te reageren en voorstellen te doen om dit te veranderen. Als Apple hier niet in mee gaat, kunnen lokale autoriteiten Apple verplicht stellen om alsnog maatregelen te nemen. Boetes zijn daarvoor niet uitgesloten.

Wil je meer lezen over alle nieuwe regels die de EU opgesteld heeft en de aanklachten die tegen Apple lopen? Met onze Europa-tag vind je alle artikelen op een rij.