Apple zal ongetwijfeld in verweer gaan tegen dit besluit van de EU en stellen dat iPadOS al ondersteuning biedt voor schrijftools (al dan niet passief, zoals een standaard schrijfpen zonder verbinding). Toch staat het als een paal boven water dat een iPad beter samenwerkt en meer functies biedt in combinatie met een Apple Pencil dan een andere schrijfpen.

Makers van andere schrijfpennen hebben deze mogelijkheden allemaal niet, omdat er geen API voor beschikbaar is. Het is echter niet duidelijk of er accessoiresmakers zijn die hierover geklaagd hebben bij de EU en aangegeven hebben dit wel te willen aanbieden, maar het simpelweg niet kunnen.

In een post zegt de EU expliciet dat iPadOS moet voldoen aan een aantal regels van de DMA-wetgeving. Zo moeten gebruikers een eigen webbrowser als standaard kunnen kiezen, alternatieve app stores kunnen gebruiken en moet Apple accessoires zoals koptelefoons en slimme pennen iPadOS-functies kunnen gebruiken. De EU specificeert niet om welke functies dit dan precies moet gaan. Echter, er zijn talloze functies die de Apple Pencil wel heeft dankzij de ingebouwde samenwerking met en ondersteuning voor iPadOS, die pennen van derden niet hebben. Denk aan bepaalde drukgevoeligheid, extra menu’s zoals de knijpfunctie van de Apple Pencil Pro of mogelijkheden als Apple Pencil Hover .

Apple Pencil is de tekenpen voor je iPad. Er zijn vier modellen: de eerste generatie (2015), tweede generatie (2018), Apple Pencil met usb-c (2023) en de Apple Pencil Pro (2024). Na het koppelen met herkent de iPad kun je beginnen met notities maken en tekenen op het scherm. De iPad herkent elke beweging van de Apple Pencil en laat de lijnen realtime op het scherm zien. De Apple Pencil is oplaadbaar en is via Bluetooth verbonden met je iPad.