Apple ligt weer eens onder een vergrootglas bij de Europese Commissie. In een nieuw persbericht laat Europa weten dat er gekeken gaat worden naar de openheid van iOS en iPadOS. Er wordt met name gekeken naar hoe de iPhone samenwerkt met verbonden accessoires, zoals smartwatches, hoofdtelefoons en virtual reality-headsets. Dat moet de concurrentie op de markt eerlijker maken, zo redeneert de EU.

iOS openstellen voor verbonden accessoires

Het is al jaren mogelijk om smartwatches, hoofdtelefoons en andere accessoires van derden te gebruiken met een iPhone. Maar feit is wel dat de mogelijkheden in dat geval beperkter zijn dan bij Apple’s eigen producten, zoals de AirPods en Apple Watch. Zo werkt de iPhone het beste samen met de Apple Watch, bijvoorbeeld voor het installeren van apps en het tonen van meldingen. Makers zoals Fitbit en Samsung moeten om allerlei beperkingen heen werken. Bij AirPods zien we iets soortgelijks: deze worden automatisch gesynchroniseerd met iCloud, zodat ze met al je Apple-apparaten automatisch gekoppeld zijn. Dat kan een accessoire van derden niet zomaar doen.

Er is nog geen sprake van een formeel onderzoek, maar de komende zes maanden gaat Europa wel kijken procedures hoe Apple beter kan voldoen aan de DMA-regelgeving. De eerste stap heeft te maken met verbonden accessoires. Apple moet ervoor zorgen dat dit goed samenwerkt met iOS, waaronder op het gebied van notificaties, koppelen en verbinden. De Europese Commissie wil gaan specificeren hoe Apple moet zorgen voor verbeterde samenwerking.

De tweede procedure heeft te maken met hoe Apple verzoeken van andere ontwikkelaars afhandelt, voor het samenwerken van hun producten met iOS en iPadOS. Zo zouden alle ontwikkelaars dezelfde mogelijkheden moeten hebben, waarbij het proces transparant en eerlijk zou moeten zijn.

Binnen de komende zes maanden zal de Europese Commissie haar bevindingen met Apple delen, in de hoop dat ze er zo uit kunne komen en dat Apple voldoet aan de EU-regels. Uiteindelijk kan dit Apple op lange termijn boetes opleveren als er niet aan de regels voldaan wordt.

Eerste stappen al met iOS 18 gezet

Met ingang van iOS 18 hebben ontwikkelaars van accessoires al toegang tot een nieuwe API voor het koppelen van accessoires, waardoor zij dezelfde interface krijgen als de AirPods. Er zijn voor zover bekend nog geen accessoires die hier gebruik van maken.

Het is het zoveelste discussiepunt tussen Europa enerzijds en Apple anderzijds. Als gevolg van de vele onderzoeken en mogelijke boetes is Apple terughoudend met het uitbrengen van nieuwe functies voor Europese gebruikers. Zo komt Apple Intelligence voorlopig niet naar Europa en werken functies als iPhone Mirroring en schermbediening op afstand niet voor EU-gebruikers. Wel kunnen Europese gebruikers later dit jaar meer standaardapps verwijderen en zelf een standaardapp kiezen.