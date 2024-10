Het is sinds kort mogelijk om emoji te dicteren op de iPhone in het Nederlands. Apple lijkt de wijziging met iOS 18 onlangs te hebben toegevoegd. Ook is er ondersteuning voor automatische interpunctie.

In iOS 16 vernieuwde Apple de dicteerfunctie van de iPhone, waardoor je onder andere het typen makkelijker kon afwisselen met dicteren. Ook kwam er offline dicteren en ondersteuning voor het dicteren van emoji. Echter was niet elke functie beschikbaar in het Nederlands. Offline dicteren en het afwisselen tussen typen en dicteren kwam pas met iOS 17 in het Nederlands. En nu blijkt dat het dicteren van emoji in het Nederlands met iOS 18 is toegevoegd.

Emoji dicteren in het Nederlands

Het is niet helemaal duidelijk wanneer Apple precies ondersteuning toegevoegd heeft voor het dicteren van emoji in het Nederlands, maar het lijkt onderdeel te zijn van de grote iOS 18-update van september. Tot op heden bleef de toevoeging van Nederlands (en enkele andere, zoals Frans en Italiaans) onderbelicht, maar op Apple’s pagina is te lezen dat Nederlands ondersteund wordt.

Om het te gebruiken, spreek je de naam van de emoji uit, gevolgd door het woord “emoji”. Dat woord lijkt het echte sleutelwoord te zijn: pas dan wordt tekst omgezet in een passende emoji. Toch werkt het niet altijd even soepelen kan het gebeuren dat je niet altijd de juiste emoji krijgt. In onze test kregen we met bepaald woorden de ene keer wel een emoji, maar de andere keer weer niet. Het luistert bovendien heel nauw: “lach emoji” levert een lachend gezichtje op, maar “lachende emoji” helaas niet.

Dit zijn enkele voorbeelden van gezichten en de bijbehorende dicteeropdrachten:

🤣 “Tranen van het lachen emoji”

🤭 “Lach emoji”

🥹 “Huil emoji”

🙂 “Blij gezicht emoji”

😢 “Traan emoji”

Met voorwerpemoji en emoji van handgebaren gaat het dicteren wat soepeler, zo is onze ervaring. Je kunt dus gewoon “duim omhoog emoji” of “schedel emoji” zeggen om dit in een gedicteerd bericht te sturen. De functie komt vooral van pas bij bijvoorbeeld het sturen van berichten via CarPlay, omdat je daar de mogelijkheid niet hebt om een emoji aan te tikken.

Ook nieuw: automatische leestekens

Apple heeft onlangs ook ondersteuning toegevoegd voor automatische leestekens in het Nederlands. Daardoor verschijnt er automatisch een vraagteken aan het eind van een gedicteerde vraag of een komma na het woordje “maar”. Ook kan de dicteerfuntie automatisch een punt aan het eind van een zin zetten, al werkt dat ook niet altijd even goed. Je kunt de automatische dicteerfunctie in- en uitschakelen via de instellingen voor dicteren (Instellingen > Algemeen > Toetsenbord > Automatische leestekens).

Met dank aan iCulture-lezer Hidde!