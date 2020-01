Het is vandaag de Dag van de Privacy en daarom is het eens goed om te kijken naar hoe jij je privacy kan verbeteren op je iPhone en iPad. Welke tips kende jij al en wat kan je er zelf allemaal aan doen?

In tijden van datalekken en (terechte) bezorgdheid over bijvoorbeeld je privacy in WhatsApp, is het goed om stil te staan bij jouw privacy. De Dag van de Privacy is daarom een uitgelezen moment om de instellingen op jouw iPhone en iPad onder de loep te nemen. Hoe kan jij je privacy nog verder verbeteren en ervoor zorgen dat jouw gegevens veilig zijn?



Dag van de Privacy

Ieder jaar wordt op 28 januari de internationale Dag van de Privacy georganiseerd. Het initiatief voor deze dag komt van de Raad van Europa, met steun van de Europese Commissie. Het is dus niet zomaar een dag die door een marketingbedrijfje in het leven geroepen is. Op deze dag word je je bewuster van je eigen privacy en welke maatregelen je zelf kan nemen om jezelf beter te beschermen. Op de iPhone en iPad zijn allerlei maatregelen beschikbaar die je kan nemen om je privacy te verbeteren.

Tweefactorauthenticatie

Privacy op je iPhone en iPad begint bij je Apple ID. Met tweefactorauthenticatie voor je Apple ID en iCloud zorg je ervoor dat niemand zomaar toegang krijgt tot jouw account. Je hebt met tweefactorauthenticatie namelijk altijd een vertrouwd apparaat nodig om in te loggen, naast je eigen ingestelde wachtwoord. Hiermee voorkom je dus dat in geval van een datalek je gestolen wachtwoord gebruikt kan worden om in te loggen op jouw account. In onze tip lees je precies hoe je tweefactorauthenticatie op de iPhone en iPad instelt.

Bekijk ook Tweefactorauthenticatie voor Apple ID en iCloud: zo werkt het op iOS en macOS Tweefactorauthenticatie is een beveiligingsmethode voor je Apple ID en iCloud-account. Dankzij deze functie is er een extra stap vereist zodra er ingelogd wordt met jouw Apple ID. In dit artikel lees je er alles over.

Gebruik wachtwoordenapps

En over wachtwoorden gesproken: zorg er ook voor dat al je wachtwoorden voor verschillende diensten anders én ingewikkeld zijn. Het beste werkt dat met één van de vele wachtwoordenapps voor iPhone en iPad. Deze apps genereren automatisch sterke wachtwoorden en slaan ze ook allemaal voor je op. Je kan ook gebruikmaken van iCloud-sleutelhanger, die dat standaard voor je doet. Sinds iOS 12 zorgt AutoFill ervoor dat de wachtwoorden automatisch ingevoerd worden, zowel bij apps als bij websites.

Bekijk ook De beste wachtwoordenapps voor iPhone en iPad Voor elke dienst een ander wachtwoord aanmaken is verstandig, maar deze allemaal onthouden is een heel karwei. Met deze wachtwoordapps voor iPhone en iPad kun je al je wachtwoorden veilig opslaan.

Privacyvriendelijk zoeken

Bij de meeste mensen staat standaard Google als zoekmachine ingesteld. Als je meer om je privacy geeft, is het verstandiger om een privacyvriendelijke zoekmachine te kiezen. Je hebt daarvoor twee keuzes: DuckDuckGo of de Nederlandse privacyvriendelijke zoekmachine Startpage.

Het instellen van DuckDuckGo gaat heel eenvoudig. In de instellingen van iOS geeft Apple je de keuze om DuckDuckGo als standaard zoekmachine te gebruiken. Je gaat gewoon naar Instellingen > Safari > Zoekmachine en kiest voor DuckDuckGo.

Startpage instellen als standaard zoekmachine is iets ingewikkelder, maar dat is wel de moeite waard. Startpage heeft bijvoorbeeld een Anonieme Weergave-functie. Hierdoor browse je anoniem in de zoekresultaten via een soort preview-weergave. In het venster dat geopend wordt van de desbetreffende website kun je niet inloggen en ook worden er geen cookies geplaatst. Meer over het gebruik van Startpage op de iPhone en iPad lees je in onze tip.

Bekijk ook Zo gebruik je Startpage, de Nederlandse privacyvriendelijke zoekmachine Met Startpage kun je privacyvriendelijk en anoniem zoeken via Google. Lees in deze tip hoe je Startpage.com instelt als standaardzoekmachine op de iPhone, iPad en Mac.

Check je privacy bij Facebook en WhatsApp

In ons aparte artikel lees je meer over de privacy-instellingen van Facebook. Het is belangrijk om dit artikel eens door te lezen, want de bewustwording over wat Facebook van je weet is alleen al heel erg belangrijk. Helaas kun je er niet altijd wat aan doen, behalve Facebook zelf helemaal verwijderen.

Bekijk ook Zo voorkom je dat Facebook alles van je weet: 6 privacytips Hoe voorkom je dat Facebook alles van je weet? Met deze 6 tips zorg je dat Facebook minder makkelijk persoonlijke informatie en interesses kan verzamelen om te gebruiken voor persoonlijke reclames. Al kun je het moeilijk helemaal ontlopen...

De privacy van WhatsApp is beter geregeld. Berichten worden daar altijd via end-to-end-encryptie verstuurd, wat betekent dat berichten van verzender tot ontvanger vergrendeld zijn en dus niet uit te lezen zijn door tussenliggende partijen. Wat je daarnaast zelf nog kan doen zijn de blauwe vinkjes in WhatsApp uitzetten en de Laatst gezien-status uitschakelen. Hiermee voorkom je dat mensen zien dat je hun bericht gelezen hebt en zien zij ook niet wanneer jij voor het laatst online was. Hou er wel rekening mee dat jij dit dan ook niet meer van anderen ziet.

Bekijk ook WhatsApp en privacy: zo hou je zelf controle over je data Er is regelmatig discussie over de privacy van WhatsApp-gebruikers. De app biedt je echter wel standaard heel sterke versleuteling van je berichten en je hebt veel privacy-instellingen. Deze gids legt uit wat er mogelijk is.

Liever een andere chatapp gebruiken? In ons overzicht van veilige chatapps met encryptie voor de iPhone vind je de beste alternatieven.

Data opvragen

Ben je benieuwd wat bedrijven allemaal van jou weten? Je kan bij allerlei bedrijven je data opvragen. In een paar stappen kan je je Apple-data opvragen, maar je kan ook je WhatsApp-gegevens downloaden. Ook bij Instagram is het mogelijk je gegevens te downloaden.

Lees ook onze uitgebreide gids over de privacy op je iPhone en iPad. Daar vind je nog veel meer tips over hoe jij je privacy kan verbeteren.

Afbeelding: Andrew Lozoviy via Depositphotos