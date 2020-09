Apple heeft het eenvoudiger gemaakt om je persoonlijke data op te vragen. Welke Apple-data kun je opvragen, wat kun je ermee en hoe werkt het precies? Daarover lees je alles in deze gids! We laten zien hoe het werkt en of het de moeite waard is.

In dit artikel lees je alles over het opvragen van je data bij Apple. Welke Apple data kun je downloaden, hoe doe je het en kun je je account ook opzeggen? Dit zijn de belangrijkste onderwerpen:

Welke data kan ik bij Apple opvragen?

Apple moet net als alle andere bedrijven voldoen aan de Europese privacywetgeving (GDPR en AVG). Daarom heeft het bedrijf een tool gemaakt waarmee iedereen gemakkelijk alle data kan op vragen die het bedrijf over je heeft verzameld. Daarnaast kun je je account opzeggen of tijdelijk deactiveren. Dat houdt in dat Apple tijdens geen data meer van je verzamelt, ook niet voor anonieme analyse van klantdata. Apple heeft hiervoor een speciale webpagina Data en Privacy gemaakt, waarmee je eenvoudig alles rondom je accounts kunt regelen en kunt opvragen welke data van je heeft verzameld.



Waarom zou ik mijn Apple-data willen inzien?

Door te kijken welke data Apple over je verzamelt krijg je een beter inzicht wat het bedrijf van je weet en hoe dit bijvoorbeeld verschilt met Facebook en Google. Apple belooft dat er geen profiel van je wordt opgebouwd, dat je interesses niet worden vastgelegd en dat alleen gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn. Zo heeft Apple in de loop van de jaren vastgelegd welke producten je hebt gekocht bij de Apple Store en welke apps je hebt gedownload. Die informatie is nodig om je later service te kunnen verlenen: je wil een eenmaal gekochte app later opnieuw kunnen downloaden en als een Apple-product problemen geeft moet Apple kunnen achterhalen of je garantie hebt. Door het downloaden van je Apple-data krijg je meer inzicht in de manier waarop Apple werkt in vergelijking met andere techbedrijven. Je kunt dan beter beoordelen of je je data aan Apple toevertrouwt of aan een andere partij.

Hoe kan ik mijn Apple-data opvragen?

De nieuwe tools die Apple beschikbaar heeft gesteld maken het downloaden van je Apple-data supereenvoudig. Je moet een paar stappen op een (Engelstalige) website doorlopen en je kunt precies aangeven welke data je wel of niet wilt hebben. Alles downloaden kan ook. Het zal vaak gaan om data die je zelf in iCloud hebt bewaard (zoals afspraken en notities), maar ook om data die Apple óver je heeft verzamelt, zoals eerdere aankopen.

Zo werkt het:

Ga naar privacy.apple.com in je desktopbrowser. Log in met je Apple ID.

Je krijgt nu een uitleg te zien. Druk op Continue.

Onder het kopje Een kopie van je gegevens ontvangen klik je op Verzoek om een kopie van je gegevens.

Je kunt nu aanvinken welke data je wilt inzien. Vink enkele items of alle items aan. Kies de maximale bestandsgrootte (1GB tot 25GB). Tik op Complete request om de aanvraag te starten.

Als de hoeveelheid data groot is zal Apple dit verdelen over meerdere e-mails. Het kan wel even duren voordat je je data krijgt. Apple waarschuwt voor maximaal zeven dagen verwerkingstijd. Daarna ontvang je een downloadlink waarmee je je data kunt downloaden. Wil je tussentijds weten hoe het ermee staat, dan kun je via de privacypagina van Apple de status volgen.

Hoe kan ik mijn Apple-account opzeggen of deactiveren?

Ben je na het bekijken van de bestanden tot de conclusie gekomen dat je je niet prettig voelt bij Apple, dan kun je je account opzeggen of tijdelijk deactiveren.

Apple-account deactiveren

Met de optie Tijdelijk je account deactiveren zorg je ervoor dat je account tijdelijk op non-actief wordt gesteld. Je kunt je Apple-account niet meer gebruiken en allerlei andere Apple-diensten werken ook niet meer. Apple zal je data niet meer gebruiken voor (anonieme) analyses. Je gegevens worden de komende 9 jaar nog niet permanent verwijderd. In de tussenliggende periode kun je op elk moment je account weer activeren en heb je alle data terug. Na 9 jaar zal Apple je account definitief wissen, inclusief alle data. Dit is een handige optie voor mensen die bijvoorbeeld tijdelijk naar Android overgestappen en twijfelen of ze nog zullen terugkeren. Je ontvangt van Apple een activatiecode die je goed moet bewaren. Alleen met die code kun je je account later weer activeren.

Apple-account verwijderen

Met de optie Delete your account kun je je account definitief verwijderen. De verwerking daarvan duurt 7 dagen. Dat moet voorkomen dat een hacker zomaar jouw account kan opheffen. In de tussenliggende dagen heb je nog de mogelijkheid om het verzoek terug te draaien. Na 7 wachtdagen zal het verzoek om je account te verwijderen worden uitgevoerd. Apple belooft dat alle data die met jou verband houden binnen 30 dagen van alle servers zullen worden gewist. Dit is definitief.

Lees ook ons artikel over Apple en GDPR, over alle maatregelen die Apple neemt om aan de wetgeving te voldoen.

Bekijk ook Apple’s nieuwe privacytools zijn nu beschikbaar Apple moet net als alle andere bedrijven voldoen aan de nieuwe GDPR-privacywetgeving in Europa. Wat doet het bedrijf om aan de richtlijnen te voldoen? Dat lees je in onderstaand artikel. We zullen dit regelmatig bijwerken om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in aanloop naar 25 mei.

Lees ook onze tip over het downloaden van je WhatsApp-gegevens. Zo kom je erachter wat WhatsApp allemaal over jou weet.